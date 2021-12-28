Ушибы, переломы, смерть. Чем опасны тюбинги и нелегальные горки

Катание на тюбингах или санях — потенциально опасное занятие, особенно если делать это на необорудованных горках. За последние недели только в столичном регионе случилось несколько таких инцидентов: пятилетняя девочка получила серьезные травмы, врезавшись на «ватрушке» в электричку, а 15-летний юноша столкнулся с деревом, сломал позвоночник и умер. «Газета.Ru» узнала у травматолога и спасателя, как определить травму и что делать в экстренной ситуации, а юрист напомнил, что предъявлять претензии катающиеся на «нелегальных» площадках в случае последствий могут только себе.

От дерева до электрички

В Москве в районе Каширского шоссе 27 декабря во время катания на «ватрушке» погиб 15-летний подросток. Вместе с приятелем они отправились на необорудованный склон, где в конце съезда росли деревья. В результате, потеряв управление, юноша врезался в ствол и, сломав позвоночник, скончался на месте. Как пишут СМИ, после трагедии горку огородили — но люди туда продолжают приходить.

За несколько недель до этого серьезно травмировалась пятилетняя девочка в Московской области. Всей семьей они катались с заснеженной насыпи, которая упиралась в железнодорожные пути. Когда мать поднимала «ватрушку» с дочерью за веревку наверх, она у нее оборвалась, ребенок врезался в колесо проходящей мимо электрички. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и перенесла операцию.

«Беспечность взрослых»

Катаясь на необорудованном склоне, риск получить травмы в разы больше, чем на предназначенных для такого отдыха площадках.

Самые распространенные повреждения — ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы, рассказал травматолог-ортопед Сергей Савченко.

«Травмы можно получить любые — от ушиба до перелома любой кости, включая позвоночник. Причина только одна — «ватрушка» неуправляемый снаряд, который едет как и куда хочет, вращается, подпрыгивает, часто переворачивается. Можно улететь в забор, дерево, попасть под машину. Например, у санок немного больше управляемость, и на них человек либо сидит, либо лежит. В этом случае чаще всего страдает голова; если сидит, то страдает все, и плечевой пояс при опрокидывании на бок», — отметил он.

При падении или ударе обо что-то первым делом стоит обратить внимание на общее состояние, добавил Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

«Если столкновение произошло, первые признаки травм — это кровь, потому что в первую очередь [пострадавший] бьется лицом. Разбитое лицо — риск черепно-мозговой травмы, степень зависит от скорости. Можно повредить глаза, разорвать рот. Далее, если по поведению ребенка вы видите испуг в глазах или шок, то это очень тревожный признак. Возможны переломы, поскольку в первые секунды, как правило, человек боли не чувствует. Спустя 5-10 секунд появляется возможность зареветь от боли и пожаловаться на конкретный ее источник», — сказал эксперт.

Травмы головы тоже не стоит игнорировать: потеря ориентира, вялость, сонливость, рвота — это одни из первых симптомов сотрясения головного мозга, напоминает врач.

«Также следует присмотреться к глазам, если они не содружественны, то есть смотрит налево и поворачивается только один [глаз], можно подозревать сотрясение. Надо смотреть на зрачки — не разной ли они формы. Если реакция разная, то может быть внутричерепная гематома. Дело в том, что давление изливающейся крови нарушает динамику и глаза начинают раскрываться по разному», — уточнил Савченко.

Поэтому важно, если вы все же отправились на необорудованную горку, особенно с детьми, то сперва стоит проверить местность в зоне спуска.

«Стоять и радоваться жизни наверху не нужно. Лучше всего иметь возможность упасть перед этой ватрушкой, чтобы принять удар на себя или хотя бы попытаться удержать ребенка от столкновения. Надо помнить, что все детские травмы на «ватрушках» или санях — это беспечность взрослых», — подчеркнул Гофштейн.

Чья ответственность

Неправильно организованный активный зимний отдых из года в год вызывает обеспокоенность у общественников и политиков. Еще в октябре руководитель российского движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагал запретить детям младше 12 лет использовать тюбинги, однако развития инициативы так и не произошло. После гибели 15-летнего подростка на юге Москвы депутат Николай Черкасов выдвинул в Мособлдуму предложение о введении административного и уголовного наказания в отношении родителей, которые допустили, что их дети травмировались при катании с необорудованных горок.

Сейчас в России, так или иначе, на законодательном уровне катание на опасных объектах никак не регулируется. Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркивает, что если человек принимает решение кататься с горки, например, в лесу или других местах, которые не оборудованы под это занятие, то ответственность несет только он сам.

Поэтому имеет смысл обратить внимание на специально оборудованные площадки, которые несут ответственность за безопасность посетителей — это регламентируется законом. Так, в случае получения тяжелых травм либо смерти, персоналу и администрации грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет и штрафа до 500 тыс. рублей. Причем это касается не только платных объектов, но и тех мест, где услуги предоставляются бесплатно.

«Когда люди катаются самостоятельно, на своем инвентаре, то ответственность будут нести они сами. Если мы говорим о парках, курортах или оборудованных горках, то за причинение травм катающимся ответственность будет нести руководство и персонал этого центра по статье 238 УК РФ «Об оказании услуг ненадлежащего качества», — сказал он.

В Москве подобных общественных мест, где соблюдены все меры предосторожности, достаточно.

Для безопасного катания можно отправиться, например, на тюбинговую горку на ВДНХ — для посетителей предусмотрены несколько видов горок стоимостью 70 рублей за спуск. Более того, все дети ростом 110 см должны кататься в сопровождении взрослого, а дети младше трех лет на горку не допускаются.

В парке аттракционов Сказка в Крылатском работает сразу две разные горки: большая деревянная с двумя скатами и надувная у входа в парк — катание обойдется в 250 рублей.

Усадьба Строгановых «Братцево» предлагает посетителям горки разной длины, при этом территория огорожена, что предупреждает риск уехать слишком далеко или во что-нибудь врезаться.

Также можно посетить и бесплатные городские места отдыха с оборудованными горками — парки «Сокольники», Измайловский, Таганский, музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и другие.