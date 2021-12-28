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Общество

Пьяный врач приревновал жену. Что известно о стрельбе в больнице Светлограда

Росгвардия уточнила, из чего стрелял ревнивый медик в ставропольской больнице

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Врач-анестезиолог в ставропольском городе Светлоград пришел в свою больницу с автоматом и устроил стрельбу. Никто не пострадал, поскольку медик ограничился выстрелами в воздух. Мужчина был пьян и вышел из себя из-за ревности к жене, работающей в той же больнице. Стрелка задержала полиция, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Пьяный 36-летний врач Андрей Мирошниченко легко пронес оружие в Петровскую районную больницу, спрятав его под курткой, сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточнила Росгвардия, медик был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

Одна из очевидцев рассказала SHOT, что в это время вместе с другими пациентами ждала в больнице очередь на вакцинацию от коронавируса, и тут появился «мужик с автоматом».

Насчет того, что происходило дальше, версии разнятся. По словам собеседницы SHOT, Мирошниченко передернул затвор и начал ломать дверь в запертый кабинет. Женщина вызвала полицию.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медик заперся в одном из кабинетов. «И выстрелил несколько раз из оружия в стены и потолок», — уточнил глава региона в Instagram. Администрация округа добавила ТАСС, что анестезиолог также разрядил карабин в дверь.

Краевое управление Следственного комитета (СК) передает, что врач стрелял в коридоре.

SHOT пишет, что Мирошниченко поднялся на третий этаж и минимум трижды выстрелил из карабина. В это время другие сотрудники больницы заперлись в кабинетах, а посетители выбежали на улицу.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина успел сделать 2-3 выстрела, а врачи и пациенты спрятались в подвале.

Так или иначе, инцидент связывают с бытовым конфликтом. Как выяснилось, в этой клинике Мирошниченко только подрабатывает реаниматологом, а на постоянной основе трудится в другой. Его 33-летняя жена Людмила работает здесь медсестрой. По данным Mash, в отношениях пары давно был разлад, они собирались разводиться. У них двое детей: 13-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Как отметил СК, Мирошниченко заподозрил супругу в романе с одним из врачей на ее рабочем месте. В итоге он пришел разбираться с оружием.

Медик приревновал к терапевту Станиславу Проскурину, передает Telegram-канал «112». Постреляв в коридоре, он зашел в его кабинет.

Жена Мирошниченко и другие врачи пытались остановить пьяного дебошира и забрать у него оружие. По словам источников «Царьград ТВ», анестезиолог не палил из ружья по стенам, он сделал несколько выстрелов в воздух, когда жена стала отбирать карабин.

Медикам удалось разоружить Мирошниченко до прибытия полиции. Первыми на место, как сообщил РБК региональный главк МВД, подоспели сотрудники патрульно-постовой службы. Они нашли карабин без магазина под диваном, стрелка задержали.

«Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет. Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен», — сообщил губернатор региона.

Мирошниченко является владельцем ружья Иж-27, самозарядного карабина Симонова, карабина CZ 572 и травматического пистолета МР-78-9 ТМ, пишет «112».

Пациент Мирошниченко описал его «Газете.Ru» как спокойного человека. «Знаю Андрея Мирошниченко только как хорошего доктора. Спокойный, уравновешенный человек. Я никогда не слышал, чтобы у него были какие-то конфликты. С его женой я не знаком, видел несколько раз в нерабочей обстановке, она показалась мне нормальной», — уточнил он.

СК завел против Мирошниченко уголовное дело о хулиганстве. Жена медика после случившегося находится в шоке, в больнице ей пришлось поставить капельницу.

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