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Общество

Третьим будет. «Газпром» показал проект нового петербургского небоскреба

«Газпром»: для гармоничного ансамбля на берегу Финского залива нужен третий небоскреб

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«Газпром» представил проект третьего небоскреба на побережье Финского залива

«Газпром» представил проект третьего небоскреба на побережье Финского залива

«Газпром»
В Санкт-Петербурге может появиться три небоскреба: один — уже существующий «Лахта Центр», а второй и третий проектируемые. «Газпром» считает, что достичь архитектурного ансамбля, который гармонично смотрелся бы на берегу Финского залива, можно при помощи трех башен: 460, 703 и 555 метров. О том, что хочет сделать «Газпром», — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 28 декабря, состоялось заседание межведомственного совета по сотрудничеству Санкт-Петербурга и «Газпрома». В энергетической компании считают, что на побережье Финского залива необходимо построить три небоскреба, чтобы там сложился гармоничный архитектурный ансамбль. Предложение о третьем небоскребе специалисты «Газпрома» выдвинули на встрече с городскими властями.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль», – говорится в сообщении «Газпрома».

Как отмечает компания, у небоскреба будет два здания-крыла, «которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов». Высота здания составит 555 м, или 108 уровней, площадь – порядка 179 тыс. кв. м. Самый высокий уровень будет на 453 м, там планируется расположить обзорную галерею.

«По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы. Каждое такое фойе создает точку изменения геометрии, которая разбивает башню на семь групп», – описывают свою задумку в «Газпроме».

Постепенно атриумы будут становиться ближе друг к другу согласно принципам золотого сечения. «В основе конструктивного решения башни лежит инновационная диагональная схема, которая обеспечивает опору и устойчивость башни, заменяя обычное центральное ядро жесткости здания», – утверждают специалисты.

В конце мая стало известно о строительстве «Лахты Центра 2». Такое соглашение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов. Высота здания будет 703 м. Таким образом небоскреб станет вторым в мире по высоте. Обзорную площадку разместят на уровне 590 м.

При этом высота всего здания выбрана не случайно. 703 м символизируют «неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее», пояснил архитектор небоскреба «Лахта Центр 2» Тони Кеттл. Это здание также предполагается сделать спиралевидным, а «элегантный шпиль» станет еще одним «акцентом» в панораме. По его словам, здание воплотит в себе идеи энергии во всех формах – от спиральных энергетических волн, которые возникают в космосе, до спиралей энергии волн в воде.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер, утверждает, что, выбрав именно 703 м, создатели отдают дань уважения истории, а именно – году основания Санкт-Петербурга (1703). Он считает, что этот небоскреб станет продолжением традиций культурной столицы, как когда-то Петропавловская крепость «стала одним из самых высоких зданий в мире».

Миллер уверен, что реализация проекта не испортит исторический Петербург и оставит его «таким, каким мы его знаем и любим».

Первый небоскреб – «Лахта Центр» – во время проектировки вызвал немало скандалов. Его планировалось построить напротив Смольного собора, то есть ближе к центру города. Но общественники и ЮНЕСКО вступились за исторический облик Санкт-Петербурга. В итоге его построили на берегу Финского залива.

В народе «Лахту Центр» называют «кукурузой» из-за формы. Когда в 2013 году активисты партии «Справедливая Россия» выступали против строительства, они раздавали кукурузу.

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