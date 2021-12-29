20 идей по развитию России: вертикальные фермы и аквапоника

Автор «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, выпустивший их еще в 2016 году, обновил свои предложения. Они все так же касаются привлечения иностранных инвестиций, но при этом одно из них посвящено инновационным технологиям в области сельского хозяйства.

«Развесить» фермы

Привлечь частные инвестиции в страну, по мнению Дмитрия Давыдова, можно и с помощью вертикального земледелия. Дело в том, что такая система позволяет решить сразу несколько проблем сельскохозяйственного сектора. Она представляет собой установки в виде вертикальных слоев с высаженными растениями, которые помещаются в ангары, где поддерживается идеальный климат для выращиваемых культур. Основной смысл вертикального земледелия заключается в том, чтобы на одном квадратном метре вырасти как можно больше продуктов питания. Так, на одинаковой площади можно выращивать в 15-20 раз больше растений, чем на обычной ферме. Это позволит разместить такие фермы прямо в городах, поскольку они не требуют огромных территорий.

Помимо этого, вертикальные фермы имеют множество других преимуществ, которые делают такие фермы технологией будущего. Так, в отличие от классических ферм и теплиц, этот вид выращивания растений потребляет в 20-50 раз меньше воды, позволяет оптимизировать потребление энергии, и поэтому позволяет сокращать расходы на рабочую силу. Вертикальные фермы не зависят от свойств почвы, климатических условий местности и сезонности, обеспечивая всех вещей продукцией круглый год. При этом они не нуждаются в обработке пестицидами и отличаются высокой урожайностью (до 16 раз в год). Вместе с тем, качество растительной продукции в таком формате только растет, а строительство таких ферм в городах и близко к ним позволяет максимально сократить время между сбором урожая и его поступлением на прилавки магазинов, в рестораны и кафе.

«В отличие от существующего промышленного растениеводства, где урожай зачастую срывается недозрелым и дозревает уже в процессе поставки, включая использование химических реагентов, продукция вертикальных ферм может поставляться до массового потребителя на пике естественной спелости. Таким образом, значительно улучшится вкус и полезность растительной пищи, и снизится количество портящихся выбрасываемых продуктов», — добавляет Давыдов.

Технологию вертикального земледелия уже опробовали в США, Японии и Сингапуре. Технологии Aerofarms в США позволяют проводить до 26 сборов урожая в год и производить в 390 раз больше продукции с одного квадратного метра, чем в обычных условиях. Продуктивность Mirai Corp в Японии в 50-100 раз выше, чем у традиционной фермы, при этом она требует на 98% меньше воды.

По словам Давыдова, в России, несмотря на все очевидные преимущества, вертикальное земледелие еще не нашло массового применения. Во многом это обусловлено высокой стоимостью оборудования, поэтому предприниматель предлагает установить максимальные налоговые льготы для тех, кто займется проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм.

«Опираясь на льготные налоговые условия, российские предприятия смогут быстро развиться как на внутреннем рынке, так и экспортировать свое оборудование и услуги за рубеж. Они начнут активно рекламировать преимущества технологии вертикальных ферм в России, что вызовет повышенный интерес среди предпринимателей, которые станут массово внедрять этот метод на практике. Таким образом, сельское хозяйство в России сможет совершить настоящий прорыв», — уверен активист.

Рыба в помощь

Еще одно современное решение для повышения эффективности сельскохозяйственного сектора — аквапоника. Это инновационное направление в сельском хозяйстве, бизирующееся на симбиозе растений и водных организмов. Его основная идея заключается в том, чтобы использовать отходы жизнедеятельности рыб в качестве питания для растений, а растения использовать для очистки воды для рыб. А растения в свою очередь очищают воду для рыб.

«Весь процесс очистки и переработки происходит естественным путем в замкнутом цикле. Благодаря такой системе, производитель получает сразу два вида продуктов, существенно сокращая расходы на ведение хозяйства», — поясняет Давыдов.

Современные аквапонные фермы способны выращивать все виды зелени, огурцы, томаты, перец, бобовые культуры и другие виды растений. Среди рыб чаще всего производится форель, треска, тилапия, а также креветки, раки, креветки, мидии и другие водные организмы. Перед традиционным сельским хозяйством этот метод имеет массу преимуществ. Например, как и вертикальные фермы, аквапоника позволяет производить больше продукции на квадратный метр фермы (примерно в 8 раз), снижает расход воды (на 85%), она может работать в любых климатических условиях, у нее нет сезонности, а также на ней не используются искусственные удобрения. Таким образом, растительная продукция, выращенная методом аквапоники, не содержит пестицидов и гербицидов, а рыбы выращиваются без использования гормонов и антибиотиков.

«Очевидно, что аквапоника является не только перспективным направлением для инвестиций, но и улучшает качество пищи, обеспечивая органикой население. Здоровое питание, свободное от консервантов, химикатов, препаратов и ГМО, имеет огромное значение для здоровья», — подчеркивает активист.

Согласно исследованию коммерческого аквапонического производства, которое инициировал Департамент сельского хозяйства США в 2013 году, аквапоника позволяет получать фермером в пять раз больше прибыли, чем при выращивании растительной продукции и рыбы традиционными методами. Кроме того, выяснилось, что аквапоника легко интегрируется в местную региональную систему питания за счет растущего спроса на прямые поставки свежайшей местной продукции с небольших фермерских хозяйств.

Таким образом, Дмитрий Давыдов предлагает России уделить особое внимание развитию аквапоники и установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются исследованиями и разработкой этой технологии, а также производством, установкой и обслуживанием оборудования для аквапонных ферм.

«Такая поддержка со стороны государства даст стимул отечественным компаниям к популяризации этого метода среди владельцев сельских хозяйств. Благодаря широкому распространению знаний и технологий, российские фермеры повсеместно начнут внедрять аквапонику, увеличивая не только свою прибыль, но и качество продукции. Таким образом, спрос на свежие органические овощи, зелень, рыбу и морепродукты будет удовлетворяться за счет местных производителей», — полагает Давыдов. Он уверен, что поддержка инновационных методов не только оживит предпринимательство в сельском хозяйстве, но и сделает качественную пищу доступнее и в длительной перспективе благоприятно повлияет на экологию. Автор идей надеется, что власти узнают о его предложениях и поддержат их, поскольку их реализация невозможна без поддержки со стороны государства.