Российский паспорт нельзя будет купить. Что нового в законопроекте о гражданстве

В Госдуму внесен президентский законопроект о гражданстве РФ. Предложенный Владимиром Путиным проект федерального закона предполагает сократить число требований при получении гражданства к более чем двум десяткам категорий лиц, среди которых граждане бывшего СССР и их дети. Кроме того, предлагается прекращать гражданство России за преступления против государства и наркопреступления.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

«Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», — говорится в пояснительной записке.

Вместо отмены решений о приеме в гражданство в России предлагается ввести институт прекращения гражданства. Президент будет принимать решение о прекращении гражданства детей, усыновленных или удочеренных иностранцами или находящихся под их опекой.

Расширить предлагается перечень преступлений, которые вызовут прекращение гражданства РФ. Среди них – преступления, связанные с оборотом наркотиков и тяжкие антигосударственные преступления, наряду с террористическими преступлениями.

При этом президентские полномочия по принятию решений о прекращении гражданства добровольно предлагается передать МВД. Решения о прекращении гражданства россиян, живущих за границей, будут приниматься МИДом, как и было ранее.

Кроме того, устанавливается срок в 10 лет, по окончании которого станет невозможным прекращение гражданства РФ из-за допущенных в процессе приема в него нарушений.

Кому станет проще

Законопроект предлагает расширить президентские полномочия по определению категорий тех, кто имеет право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Причем не только в гуманитарных, но и любых целях вообще.

Это касается граждан бывшего Советского Союза и их детей; участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ; живущих за рубежом соотечественников; близких родственников россиян из-за границы; людей, чьи родственники постоянно проживали на территории Российской Империи или СССР, но в пределах границ современной РФ.

В список не стали включать инвесторов и квалифицированных специалистов, поскольку соответствующие пункты законодательства не были востребованы. То есть купить гражданство России будет нельзя.

Кроме того, не планируется предоставлять гражданство на основании сугубо формальных критериев без учета реальной связи со страной претендента на паспорт РФ.

При заключении брака с гражданином или гражданкой РФ паспорт предлагается выдавать только при наличии общего ребенка – во избежание фиктивных бракосочетаний.

В исключительном порядке предлагается принимать в гражданство указом президента только ветеранов Великой Отечественной войны из стран постсоветского пространства, особо отличившихся перед Российской Федерацией, и тех, кого российское государство интересует в силу своей профессиональной квалификации.

«В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России», — сообщается в законопроекте.

Реакция в парламенте

Фракция «Единой России» в Госдуме поддержит президентский законопроект о гражданстве, заявил ее руководитель Владимир Васильев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов в ближайшее время определится с позицией относительно нового законопроекта, передает РИА «Новости».

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь отметил, что законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию. При этом он подчеркнул, что законопроект «полностью соответствует Конституции».

При этом председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что закон будет принят Государственной думой в начале 2022 года.

«Текст я видел, более того, участвовал в его разработке вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ, мы его долго разрабатывали после внесения изменений в конституцию. Он будет в моем комитете», — сказал парламентарий.