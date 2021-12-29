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Общество

Государство наносит удар по фейкам: что изменилось для граждан

Как ужесточение законодательства помогло снизить темпы распространения лжи о вакцине против коронавируса

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Инфодемия распространяется по миру так же, как и пандемия. Фейки мешают компетентным органам и организациям доносить правдивую информацию о коронавирусе, из-за дезинформации люди наносят вред здоровью самолечением, боятся вакцинации и впадают в панику. Поэтому в нашей стране ужесточили закон, который помог снизить темпы распространения лжи. Что изменилось, и что теперь грозит фейкоделам, несущим реальную угрозу жизни и здоровью россиян?

Проблема распространения заведомо ложной информации о пандемии не теряет своей актуальности в каждой стране мира, и Россия не исключение. Хотя в начале года Генпрокуратура отмечала спад таких публикаций о непосредственно коронавирусе, масштаб инфодемии не уменьшился, потому что новой темой для создателей фейков стала вакцинация.

По данным исследования РОЦИТ и АНО «Диалог», 97% россиян знают, что такое фейковая информация. 74% регулярно, не менее, чем раз в неделю встречают недостоверную информацию у себя в ленте или в других онлайн-сервисах. 63% считают её опасной.
 
При этом опасность распространения фейков уже однозначно доказана.

Всемирная организация здравоохранения признала, что сразу за вспышкой COVID-19 последовала настоящая «пандемия фейковых новостей, или «инфодемия», которая распространяется по планете даже быстрее, чем сам вирус».

Из-за избытка информации, часть из которой заведомо ложно, людям трудно найти надежные источники, когда это наиболее необходимо, - особенно в вопросах сохранения здоровья и необходимости вакцинации.

Так, международная группа ученых в прошлом году выяснила, что за первые полгода пандемии фейки о коронавирусе привели к смерти минимум тысячи человек, а многие из-за них заразились или получили серьезные увечья.

Поэтому в разных странах постепенно приходят к необходимости сурового, но справедливого наказания за распространение фейков.

Специальное законодательство уже существует в Китае, Сингапуре, Египте, Кении, Филиппинах, Катаре.

Этой осенью антифейковое законодательство ужесточила Греция: теперь наказание будет предусмотрено за ложные новости конкретно о коронавирусе. Виновные могут получить от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф за ложные новости, «способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению».
 
В России в начале пандемии ужесточили наказание за распространение фейковой информации.

Так, с 1 апреля 2020 года предусматривается не только административная, но и уголовная ответственность за распространение фейков.

Публичное распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения наказывается: штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается. Максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, срок заключения — до пяти лет.
 
Если в прошлом году излюбленной темой для дезинформации был сам коронавирус, методы «лечения» от него и ограничительные меры, то в этом году основной «удар» фейкоделов пришелся на тему вакцинации: согласно исследованию АНО «Диалог» и РОЦИТ, 73% самых резонансных фейков 2021 года оказались связаны с вакцинацией.

Хотя возможности анонимности делают процесс выявления автора фейка затруднительным, в этом году ряд виновных в создании и распространении опасной дезинформации о вакцинации уже получили заслуженное наказание. Так, в августе суд в Калуге обязал местную жительницу заплатить штраф в 15 тысяч рублей за комментарий о «вакцинах смерти» от COVID-19 и летальном исходе в случае вакцинирования в социальной сети, что попадает под ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.
 
В июле 2021 года в Курганской области возбудили два административных дела за недостоверную информацию о последствиях вакцинации от COVID-19. 52-летняя жительница Кетовского района и 42-летний житель Шадринского района распространили фейковую информации о последствиях после прививки от коронавируса. Суд назначил обоим правонарушителям штраф в размере 30 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ.
 
Важную роль в борьбе с инфодемией играют киберволонтеры и регулятор в лице Роскомнадзора, которые неустанно мониторят интернет, чтобы оперативно найти фейки и принять меры по ограничению доступа к такому контенту.

Только с января по октябрь 2021 года киберволонтеры Общественной палаты России выявили в сети порядка 23 тысяч фейков о вакцинации и 13 тысяч фейков о коронавирусе.

При этом инфодемия, как и пандемия, идет «волнами»: с ростом заболеваемости растет и число фейков о COVID-19. Так, недавно в Роскомнадзоре отметили, что количество недостоверного контента, связанного с СOVID-19, увеличивается. Число материалов, доступ к которым был ограничен только в первой половине ноября, составил порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь.
 
Кроме мер, принимаемых государством, усилия необходимо прикладывать и самим площадкам. Они должны сдерживать распространение фейков, особенно с учетом их опасности для жизни и здоровья людей. Один из примеров успешного саморегулирования - российский Антифейк-меморандум, благодаря которому противостоять недостоверной информации сообща стали ИТ-компании, медиахолдинги и издания всей страны. В число тех, кто подписал документ, вошли представители ТАСС, «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (владеет газетой «Ведомости»), МИЦ «Известия», издания The Bell, центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и ряда других.

Меморандум позволит разработать необходимые правила проверки и обозначения для фейковых материалов. Таким образом, интернет удастся сделать гораздо безопаснее, чем сейчас.

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