Пенсионный фонд в новом году упростит получение пособий

Проще, быстрее и в беззаявительном порядке: систему назначения мер поддержки изменят со следующего года, передав большую их часть Пенсионному фонду России. Не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты, а первые зачисления от ПФР россияне получат уже 17 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пенсионный фонд России с 2022 года начнет предоставлять жителям страны отдельные меры поддержки, которые на данный момент назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР. Пенсионерам напомнили о больших выплатах до конца года В российском Пенсионном фонде (ПФР) напомнили о том, что пенсионеры, которые получают выплаты 30 декабря 09:16

Передаваемые фонду меры получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими подобными событиями.

Не нужно никуда обращаться

«Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия.

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Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд», — отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. Например, благодаря тому, что подтверждать право на выплаты фонд будет по принципам социального казначейства. Опираться ПФР будет в основном на собственные данные и сведения, которые запросит в других ведомствах.

«Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», — отметили в пенсионном фонде.

Для семей погибших военнослужащих в следующем году будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года. Спикер Госдумы... 25 декабря 17:17

В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Кроме офисов ПФР, обратиться за выплатами можно через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний день более чем в половине регионов России отделения Пенсионного фонда уже расширили соглашения с МФЦ, чтобы принимать обращения граждан.

Позже оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.

Кроме того, что сократится число документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд сократятся и сроки их назначения.

«Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. С 2022 года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от пяти до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства», — сообщили в фонде.

Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате, срок оформления может оказаться дольше. «Мы обязательно это сделаем». Путин — об индексации пенсий выше инфляции Правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись, заявил президент РФ... 24 декабря 10:14

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января.

Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. Далее пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, по которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце, пояснили в ПФР.

«Отметим, что меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей», — проинформировали в фонде.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

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Индексация социальных пенсий и выплат по пенсионному обеспечению в 2022 году планируется в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой части ожидается на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — в 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

Сколько денег нужно на еду

Расходы россиян перед Новым годом увеличились на 9% за неделю, свидетельствуют данные компании «Ромир».

Так, в период с 20 по 26 декабря средние недельные расходы россиян составили 6 339 рублей, что на 9% (524 рубля) больше, чем в предыдущие семь дней.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года индекс недельных расходов увеличился на 25% (1 286 рублей) относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 074 рубля).

Недельный средний чек (сумма одной покупки) на прошлой неделе составил 754 рубля. Индекс показал рост 9% за неделю и 15% за год.

По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (638 рублей) индикатор оказался выше на 18% или 116 рублей.