Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
FT рассказала о двух главных сценариях «нападения»... 17:07
Червиченко считает, что «Спартак» соревнуется... 17:07
Президент Эстонии рассказал, как его украли цыгане 17:01
Голикова перечислила регионы, где ухудшилась ситуация с COVID-19 17:01
Романцев отреагировал на назначение Черчесова... 17:00
В Госдуме объяснили, почему депутаты стали дарить друг другу... 16:58
Итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом 16:56
Дизайн новой Lada Niva продержат в секрете ближайшие два года 16:54
Путин ввел в российской армии новый праздник 16:48
«Спартак» приобрел игрока молодежной сборной России 16:47
Общество

«Омикрон придет в Россию, это неизбежно»: сколько случаев нового штамма уже обнаружили

Попова: в РФ выявлены 103 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Слушать
Остановить
close
100%
Петр Ковалев/ТАСС
В России выявили 103 случая заражения «омикроном». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все очаги распространения нового штамма коронавируса локализованы. Тем не менее, она констатировала, что «омикрон» неизбежно придет в нашу страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы. Об этом в четверг, 30 декабря, проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие», — сообщила она в эфире телеканала «Россия-24».

Попова рассказала, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона». «Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен вирус. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привезти нам «омикрон», мы проводим», — уточнила она.

Штамм «омикрон» будет распространяться в России, это неизбежно из-за количества контактов, добавила Попова.

— ...У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики и останавливать это нет никакого смысла, — считает она.

Глава Роспотребнадзора при этом указала на необходимость «сделать так, чтобы наступление омикрон-штамма не стало критически тяжелым для российской системы здравоохранения».

— Мы должны очень быстро научиться его распознавать, что мы делаем сейчас. На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему. И сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для пациент-диагностики real time, именно направленный на выявление конкретного штамма, именно «омикрона», — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также указала на данные о том, что значительная часть вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V», защищает от штамма «омикрон» и сдерживает его распространение.

«Это уже результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, независимых друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение нового «омикрон»-штамма. Для нас это очень важно. У нас основная часть населения привита именно этой вакциной», — подчеркнула Попова.

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава недавно вернулись из ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон».

«Только что закончилась первая экспедиция, которая проходила по поручению президента РФ. Мы отправились в Йоханнесбург, где провели определенное количество времени для научных консультаций, для организации взаимодействия. Я уверена, что оно будет очень плодотворным, потому что те контакты, которые сложились, очень эффективны, продуктивны. Они дали много информации нам», — рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заразившихся и тяжело болеющих в ЮАР практически все — невакцинированные от COVID-19, без иммунитета и люди, имеющие до момента инфицирования коронавирусом серьезные сопутствующие заболевания и их тяжелые формы.

«Все эти знания позволяют нам сегодня, как и всему миру, выработать определенный комплекс мероприятий уже сейчас», — заключила она, признав, что «омикрон» очень быстро поражает много людей. «Поэтому мы должны быть подготовлены к этому», — заявила Попова.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Этот вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19. Однако смертность среди заражённых «омикроном» ниже на 75%, чем при предыдущих волнах заболеваемости коронавирусом.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

По состоянию на 29 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,4% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Число умерших от коронавируса в России возросло за последние сутки на 926, сообщили в четверг федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За минувшие 24 часа в стране выявили 21 073 случая заражения коронавирусом. Условная летальность осталась на уровне 2,94%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил снижение и опустился 30 декабря до 0,88, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+