Голод ни при чем. Почему бродячие псы нападают на людей

Версия о том, что бродячие собаки нападают на людей от голода, — это миф. Агрессию может вызвать запах другого животного, страх или вторжение на территорию стаи. При этом универсальной защиты от атаки животных нет — совет, который поможет сильному мужчине, погубит пожилого человека.

Бродячие собаки могут напасть на человека по нескольким причинам, но распространенная версия о том, что это голод или дикий образ жизни, не соответствует действительности. Об этом заявила учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел Бережет» Эльвира Кутуева.

Комментируя инцидент в Якутске, где стая собак напала на 53-летнюю местную жительницу (животные сначала набросились на нее с лаем, после чего повалили на снег и загрызли), зоозащитница предположила, что от женщины могло пахнуть другой собакой.

«У собак совершенно неадекватная реакция на течную самку. Когда забирала такую [собаку] из стаи, они еще минут десять бежали за машиной. Возможно, у женщины была собака, с которой она обнималась или гладила ее в период течки, и запах попал на кожу или одежду, что и спровоцировало стаю — учуяв этот запах, они становятся словно зомби», — отметила она.

Кроме того, погибшая могла сильно испугаться животных, предположила Кутуева.

«Собаки сильно чувствуют страх от человека. Также возможно, что глава стаи была собака агрессивной породы: амстафф, которых тоже часто выбрасывают, либо алабай. Они совершенно неуправляемы, если не воспитать. К тому же она начала отбиваться, и это дало дополнительный повод к агрессии», — подчеркнула она.

Зоозащитница уточнила, что голодная собака никогда не нападет на человека, чтобы насытиться.

«Такое может произойти только в том случае, если собака уже практически откинулась обратно к волчьим повадкам. Подобное бывает редко, и особи с такой особенностью практически не выходят к людям. Причем даже в этом случае сперва она обнюхает, а нападет, только если от нее отмахнуться», — пояснила Кутуева.

Не следует забывать, что собаки — это высокоорганизованные социальные животные, сообщила кинолог и руководитель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов. Для того чтобы полноценно функционировать, у них есть определенная структура в обществе, которая позволяет воспроизводиться, сохранять пищевые ресурсы, маточное поголовье и территории.

«Если в городе или на окраине живет стая собак, это небезопасно по одной простой причине — люди воспринимают это с одной стороны, а собаки совершенно с другой», — отметил он.

По большей части нападения собак происходят с незащищенными категориями граждан: детьми и возрастными женщинами. При этом механизм, который движет поведением этих животных, объясняется территориальной и межгрупповой половой конкуренцией. И это — абсолютно естественно, констатировал Орлов.

«Стая находится на какой-то территории, а этот механизм они переносят с собак на людей. Следовательно, появление постороннего человека на территории, которую эти собаки привыкли считать своей, может привести к агрессии», — подчеркнул кинолог.

Когда бродячая собака одна, то она будет вести себя спокойно, но если это стая — животные покажут совершенно другие повадки.

«Важно помнить, что любовь к собаке — это не просто накормить или предоставить ей теплое место, а прежде всего воспитание, которое позволяет социально-адаптивно вести себя по отношению к другим членам социума», — пояснил специалист.

Универсального совета, как вести себя с бродячими агрессивными собаками, нет, объяснил Орлов.

«Дать советы в свободный доступ — совершить нравственное преступление. Потому что, например, взрослый мужик, сильный по характеру, сможет это осуществить, а если это повторит подросток или пенсионерка и у них не хватит ловкости и уверенности, этим поведением они просто подставят себя», — заключил эксперт.