«Осторожнее со снятием ограничений». Голикова пригрозила новым штаммом

Мужчина делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве

Коллективный иммунитет в России за неделю вырос с 60,4% до 61,8%, заявила 30 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Она также рассказала, какие регионы превзошли все ожидания по формированию защиты от коронавируса. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

80% и больше

«По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла – 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%», — приводит слова Голиковой сайт стопкоронавирус.рф.

Она также отметила «четыре региона-лидера», где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием», — добавила глава Оперативного штаба.

По ее словам, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.

«Обращаюсь к регионам: несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового «омикрон»-штамма», — подчеркнула Голикова.

На портале оперштаба также размещена карта России, на которой все субъекты федерации окрашены в разные цвета – от красного, который плавно перетекает через оттенки оранжевого и желтого в зеленый. Красный означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Другие оттенки тоже свидетельствуют о большом количестве заболеваний. Зеленый цвет говорит о том, что выявлено не более 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также что территория отвечает другим критериям стабилизации ситуации. 30 декабря на карте нет ни одного «зеленого» региона.

«Шлеп-шлеп-шлеп»

Еще во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что пока коллективный иммунитет в стране на «низком уровне». Лидер страны рассчитывает, что в конце I квартала – во II квартале 2022 года защита от коронавируса у населения составит уже не менее 80%. При этом он настоял, что вакцинация от болезни должна быть добровольной.

«В советское время никто не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп – все, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации», — заметил президент 23 декабря.

Поэтому, по его словам, нужно «терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер». Например, до сведения граждан нужно доводить цифры. Так, после вакцинации могут заболеть коронавирусом 3–4%, а повторно заболевает только 1% из переболевших.

Позже, на неформальном саммите СНГ, Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов, 90-95». Он убежден, что к этому показателю должна стремиться и наша страна.

100%-ный иммунитет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 декабря заявила о необходимости стопроцентной вакцинации россиян. Однако член комитета верхней палаты парламента по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый пояснил ТАСС, что коллективного иммунитета от коронавируса в 100% не получится достичь нигде в мире.

«Динамика по вакцинации в 2021 году в России положительная, число привитых постоянно растет. Конечно, 100-процентного иммунитета нельзя достичь, поскольку существует в любой стране определенный процент людей, которые, по разным причинам, против вакцинации, а также из-за детского населения», — заметил Круглый.

Сенатор добавил, что на ситуации с коллективным иммунитетом в России должна благотворно сказаться вакцинация подростков.

В России широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». В настоящее время вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.