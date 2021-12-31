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Общество

Стрельба в школе, крушение самолета и взрыв на шахте. Главные трагедии 2021 года

Какими ЧП запомнился уходящий год

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Люди у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где произошла стрельба. Они приносят к месту происшествия цветы, детские игрушки и свечи, 13 мая 2021 год

Люди у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где произошла стрельба. Они приносят к месту происшествия цветы, детские игрушки и свечи, 13 мая 2021 год

Максим Богодвид/РИА «Новости»
Уходящий год россиянам запомнился не только появлением новых штаммов коронавируса и ограничениями, но и рядом крупных трагедий: массовые убийства в школе и университете, крушение самолета на Камчатке, поиски восьмилетней девочки и обнаружение ее тела в коробке на берегу озера. Эти и другие печальные события 2021-го, вспоминает «Газета.Ru».

11 мая. Казань

В тот день 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем, направился в гимназию №175, которую он окончил несколько лет назад. На улице его видели несколько человек, однако не обратили внимание на странного юношу с оружием и не вызвали полицию. Впоследствии молодой человек расскажет, что уже продолжительное время ненавидит весь мир.

Беспрепятственно подойдя к школе, Галявиев открыл стрельбу по проходящей мимо девушке. На первом этаже преступник застрелил учителя, а у запертой двери кабинета начальных классов привел в действие самодельное взрывное устройство.

Затем он поднялся на этаж выше и зашел в кабинет, где находились ученики 8 класса. Пока он шел по лестнице, администрация школы по телефону велела всем педагогам закрыть двери в комнаты. На пути стрелка оказались учительница и двое школьников — они были убиты.

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В открытом классе он начал стрелять по детям без разбора, целясь в их головы. В коридоре Галявиев убил еще одного учителя. Затем он несколько раз выстрелил из окна в сторону стадиона, где проходил урок, а затем вернулся в класс и продолжил стрелять по детям, которые выпрыгивали из окна, чтобы спастись.

Всего в результате стрельбы и взрыва были убиты девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних, более 30 человек получили ранения. При задержании юноша вел себя неадекватно: проявлял агрессию и бессвязно разговаривал. В дальнейшем психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, однако повторное тестирование опровергло это заключение — теперь признанному вменяемым Галявиеву грозит пожизненное заключение. По версии следствия, мотивом казанского стрелка стало подражание представителям деструктивных субкультур, с которых он копировал свое поведение. В ходе судебного процесса молодой человек полностью признал вину и раскаялся.

6 июля. Камчатка

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых был один ребенок. Все они погибли.

Связь с самолетом прервалась в 10 км от места назначения. Как оказалось, Ан-26 пытался сесть в аэропорту Паланы, расположенном в нескольких километрах от побережья Охотского моря. Заход на посадочную полосу поселка, вытянутую вдоль реки, был со стороны моря.

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Место крушения пассажирского самолета АН-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, 7 июля 2021 года

Место крушения пассажирского самолета АН-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, 7 июля 2021 года

МЧС России/РИА «Новости»

Чтобы приземлиться, необходимо было пролететь над аэропортом, пересечь береговую линию, развернуться над морем и лечь на обратный курс к аэропорту. Перед самой посадкой пилотам нужно было «вписаться» в узкий проем между долиной реки и скальным бруствером, идущим вдоль берега моря.

Однако самолет врезался в скалу. Спустя три дня на месте катастрофы были обнаружены останки всех пассажиров и членов экипажа самолета. Официальная причина катастрофы до сих пор не установлена: по некоторым данным, к происшествию могла привести ошибка при пилотировании в условиях плохой видимости.

19 августа. Тюменская область

В этот день на берегу озера нашли тело восьмилетней девочки, которая пропала 30 июня 2021 года — выйдя из дома, она ненадолго зашла в магазин, после чего направилась в соседний пансионат, где планировала с помощью бесплатного Wi-Fi поиграть на телефоне. После этого ребенка никто не видел.

Поиски были масштабными и затронули всех местных жителей: волонтеры развернули круглосуточный штаб, местные власти пообещали заплатить полмиллиона рублей за информацию о ней, в Тюмень прибыл следователь, который работал над делами ангарского и тульского маньяков. У жителей проверяли квартиры и брали образцы ДНК, но это ничего не дало.

Обнаружив тело ребенка, правоохранители и поисковики быстро пришли к мнению, что останки подкинули, поскольку ту местность в последние дни прочесывали неоднократно. Спустя несколько дней был задержан 40-летнеий бывший полицейский Виталий Бережной. Аргументы следствия против него оказались основательными — в квартире, которую снимал мужчина, эксперты обнаружили улики преступления. Бережной признался в преступлении и подтвердил, что, будучи пьяным, в день пропажи девочки встретил ее на лестничной клетке своего дома и заманил в квартиру. Там он связал ребенка скотчем, изнасиловал и задушил. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело в коробку и отнес в труднодоступное место к озеру.

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Виталий Бережной, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, в зале Ленинского суда Тюмени во время избрания меры пресечения, 27 августа 2021 года

Виталий Бережной, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, в зале Ленинского суда Тюмени во время избрания меры пресечения, 27 августа 2021 года

Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Сообщалось, что Бережной был знаком со своей жертвой, поскольку они были соседями, и мужчина даже участвовал в ее поисках. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Трагедия же привела к гибели не только девочки, но и ее дяди — в день, когда тело нашли, 40-летний родственник убитой потерял сознание возле мемориала племянницы и скончался в больнице.

20 сентября. Пермь

Утром в Пермском государственном университете повторилась история Казани. Студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров вошел в здание образовательного учреждения и открыл огонь по охраннику и людям. Студенты забаррикадировались в учебных залах, однако чуть менее часа юноша ходил по корпусам и стрелял по попадавшимся ему ученикам и педагогам.

В общей сложности были убиты шесть человек. Преступника обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником первым прибывший на место.

Бекмансуров, который при задержании был тяжело ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по ампутации части ноги. После его отправили в СИЗО, а затем — в Санкт-Петербург для прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

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Тимур Бекмансуров

Тимур Бекмансуров

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В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет до пожизненного заключения. Большой резонанс дело получило в том числе из-за «записки» Бекмансурова, в которой он подробно рассказал, как получил разрешение на оружие, обманув психиатров, а также о ненависти к окружающему миру с самого детства, но попросил не считать его преступление терактом. По его признаниям, нападение он планировал еще с весны.

25 ноября. Кемеровская область

В горнодобывающей шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана на глубине 250 метров, спровоцировавший пожар. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать. Погиб 51 человек — 46 горняков, которые не смогли самостоятельно выбраться, а также пять спасателей.

Во время поисковых работ в шахте был обнаружен считавшийся погибшим горноспасатель Александр Заковряшин. Он рассказал, что продержался почти сутки благодаря тому, что попал на свежую струю воздуха, где у него была возможность отлежаться и набраться сил для движения наверх.

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в «Листвяжной» был очень сильным. Сейчас деятельность шахты приостановлена — там ведутся работы по ликвидации аварии.

Катастрофа привела к массовым задержания. Так, были предъявлены обвинения директору шахты, его двум подчиненным, а также двум инспекторам Ростехнадзора. Все они находятся под арестом. Инициированные Генпрокуратурой проверки в сжатые сроки выявили сотни нарушений на шахтах Кузбасса. Масштабные проверки впоследствии прошли в десяти угледобывающих регионах России.

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