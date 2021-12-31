Спасти и уберечь: как в Москве борются с COVID-19 при помощи моноклональных антител

В нескольких московских больницах и поликлиниках стартовал проект, позволяющий спасти жизни и здоровье больных COVID-19 из групп риска. Для лечения медики применяют новейшие препараты на базе моноклональных вируснейтрализующих антител, которые позволяют избежать осложнений и остановить развитие заболевания. По словам врачей, подобная терапия эффективна и безопасна, поэтому может применяться даже для беременных женщин и детей.

Первые в России

Процесс получения моноклональных антител был изобретен Жоржем Келером и Сезаром Мильштейном в 1975 году. За это изобретение в 1984 году они получили Нобелевскую премию по физиологии. Моноклональные антитела — это достижение современной медицины, которое применяется при лечении тяжелых заболеваний, в том числе COVID-19. Антитела вырабатываются иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы.

Моноклональные антитела могут быть выработаны против почти любого природного антигена, позволяя определить угрозу для организма и эффективно бороться с ней. Лечение такими препаратами помогает организму бороться с COVID-19 еще до того, как иммунная система начинает вырабатывать собственные антитела.

В августе этого года московские медики первыми в России стали применять новейшие препараты на базе моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов из групп риска развития тяжелого течения COVID-19.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первыми подобную терапию стали получать беременные женщины.

«Хочу сказать, что все, кто эту терапию получали, удачно родили здоровых детей. Ни одна из тех, к кому мы применяли эту терапию, не попала в больницу, несмотря на то что риски у них были очень-очень высокие в связи с сопутствующей патологией. В начале осени мы расширили применение моноклональных антител на другие группы пациентов, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, создали для этого целую систему из пяти амбулаторных центров, так называемых стационаров кратковременного пребывания», — отметила заммэра.

Два амбулаторных центра были созданы на базе ГКБ №52 и больницы в Коммунарке, еще три — на базе городских поликлиник. С ноября моноклональные антитела также стали применять в детской больнице имени Башляевой. По словам Раковой, за прошедший период подобную терапию получили 1200 человек, и медики довольны полученными результатами.

Эффективно и безопасно

Руководитель Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии, кандидат медицинских наук Дарья Фомина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что препараты на базе моноклональных вируснейтрализующих антител успешно применяются для терапии, при этом побочных эффектов отмечено не было.

«Вируснейтрализующие антитела высокоэффективны, если они применяются в раннем окне, такого протокола мы придерживаемся в нашем стационаре. Суть в том, что пациентам с факторами риска тяжелого развития COVID-19 начинают своевременно применять высокоэффективную противовирусную терапию. Результаты прекрасные — пациенты не госпитализируются, заболевание у них не прогрессирует, причем это касается даже тех, кто имеет высокие шансы крайне тяжелого течения болезни», — говорит Фомина.

По ее словам, для терапии используются антитела, которые блокируют определенные эпитопы спайкового белка, посредством которого вирус проникает внутрь клетки. Соответственно, если эти части заблокированы, проникнуть внутрь клетки вирус не может.

К таким антителам относится, в частности, комбинация касиривимаба и имдевимаба - пока единственная в мире терапия на базе моноклональных антител, официально рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для лечения COVID-19.

«Препараты применяются для людей с высоким индексом коморбидности, то есть имеется спектр заболеваний, который ассоциируется с тяжелым течением COVID-19. Терапия совершенно безопасна, поэтому может применяться у всех групп пациентов, в том числе у детей», — поясняет специалист.

В первую очередь, речь о пациентах с трансплантированными органами, с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, не имеющие надежды наработать собственный иммунитет, пациенты на иммуносупрессивной терапии, с онкогематологическими заболеваниями, пациенты с врожденными поломками иммунитета, с сахарным диабетом, серьезными заболеваниями почек, а также пациенты, которые имеют серьезные сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, и особенно – когда есть сочетание этого спектра.

«Это достаточно большая группа пациентов, и в Москве она сейчас расширяется, потому что терапия с использованием моноклональных вируснейтрализующих антител доказала свою высокую эффективность. А стартовали мы с пилотного проекта, когда началось лечение беременных пациенток с факторами риска тяжелого течения COVID-19. Ни у одной из пациенток не наблюдалось прогрессии заболевания, ни одна не была впоследствии госпитализирована», — отмечает эксперт.

Дарья Фомина подчеркивает, что за время применения терапии не было зарегистрировано ни одного побочного эффекта, при этом только в стационаре ГКБ №52 лечение прошли более 400 человек.

По ее словам, моноклональные антитела позволяют не допустить осложнений у больных COVID-19, но залог успеха — в своевременности терапии, чем раньше она будет применена, тем лучше.

Для этого в Москве были внедрены совершенно новые, уникальные технологии: это койки краткосрочного наблюдения, когда пациенты проходят весь спектр обследования, получаемого в стационаре, но при этом еще не имеют критериев для госпитализации, то есть не требуют наблюдения 24 часа в сутки.

Уберечь детей

Новейшие препараты на базе моноклональных вируснейтрализующих антител в Москве, в том числе рекомендованные ВОЗ, начали применять и для лечения детей из групп риска, у которых высок риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Главный внештатный детский специалист педиатр, главный врач Детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов отмечает, что детей важно уберечь от развития заболевания на самых ранних стадиях, потому что в дальнейшем это чревато опасными осложнениями.

«Мы выявляем подобных детей благодаря информации из Единой медицинской информационной системы. Специально созданный Детский диагностический консультационный центр обзванивает их родителей, задавая вопросы, которые помогают нам определить состояние ребенка. Затем принимается решение о доставке ребенка к нам в однодневный стационар. Его в плановом порядке привозит машина «скорой помощи», в этот же день его обследуют, проводят все исследования, включая КТ, и дальше принимается решение о проведении лечения, в том числе с помощью вирусонейтрализующих моноклональных антител», — делится опытом Османов.

В больнице видят положительный эффект терапии — ни у одного из детей, прошедших лечение, коронавирусная инфекция дальше не развивалась.

«Хочу отметить, что этих детей мы не просто лечим и отпускаем: мы сами отвозим их домой, на следующий день мы с ними связываемся, на третий снова привозим в больницу и осматриваем, так же происходит на седьмой и тринадцатый день. Это уникальная схема, уникальный проект, который был принят на клиническом комитете Департамента здравоохранения Москвы с участием мэра, этот протокол был одобрен, и наш результат показывает его высокую эффективность», — рассказывает Исмаил Османов.

Таким образом, медики берут под пристальное наблюдение и превентивное лечение детей из группы риска. Пока в проекте принимают участие дети от 12 лет, в той возрастной группе, в которой зарегистрированы соответствующие препараты. Однако, по мнению Османова, проект будет развиваться с учетом меняющейся эпидемиологической ситуации и появления новых штаммов.