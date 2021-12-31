Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Росгвардейцы нарядили елку на дне Байкала 16:02
Большунов завоевал серебро в масс-старте на втором этапе... 15:57
Кадырову присвоили звание заслуженного правозащитника Чечни 15:54
Матвеева о ЧР по фигурному катанию: самый лицемерный... 15:49
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости коронавирусом... 15:43
Экс-премьер Украины подал иск на СБУ 15:41
В Косово сотрудника ООН из России объявили персоной нон... 15:40
Художник Шарангович умер через несколько дней после смерти жены 15:39
Лещенко назвал главное спортивное событие и лучшего тренера... 15:32
Путин назвал главную цель правительства России 15:27
Общество

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга отменены и задержаны сотни рейсов

Более 200 авиарейсов отменили и задержали в Москве и более 40 в Санкт-Петербурге

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Более 200 авиарейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны, из отмененных более 75% — в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта заявили, что отмены связаны с низкой загрузкой, решения об этом принимали авиакомпании. Несмотря на массовую отмену рейсов, Шереметьево работает в штатном режиме. Задержано также много рейсов в петербургском Пулково.

На фоне «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово массово отменяются или задерживаются вылеты самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево отменено 157 рейсов, задержано – 15. В Домодедово всего три рейса отменено, задержано 17. Во Внуково – 20 рейсов задержано, отменено пять.

В Москве действует до полудня 2 января предупреждение о гололедице. Кроме того, до 3 января будет дуть сильный ветер, передает Гидрометцентр.

Однако причиной отмены большинства рейсов стало решение авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево. «Отмены ряда рейсов связаны с низкой загрузкой по решению авиакомпаний», — заявили там.

Кроме того, передает радио «Эхо Москвы», логистические компании предупреждают об увеличении сроков доставки посылок, отправленных к Новому году. По данным газеты «Ведомости», грузовые мощности аэропортов с огромным трудом справляются в условиях пикового спроса.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задерживаются 42 авиарейсов, сообщает сайт аэропорта.

«Застряли в аэропорту пассажиры в Симферополь, Сочи, Мурманск, Дубай, Ереван, Анапу, Минск, Калининград, Казань, Ижевск, Милан, Баку», — сообщает корреспондент газеты Neva Today.

Сведения о вылетах объявляет в Пулково только сотрудник за стойкой, его плохо слышно из-за гама и толчеи. Пассажиры задержанных рейсов переживают из-за отсутствия конкретной информации и спертого воздуха.

При этом, по данным газеты, причины массовых задержек не сообщаются официально. По слухам, проблемы с вылетом могут быть связаны с «некими официальными мероприятиями».

Впоследствии слухи подтвердили в пресс-службе Пулково изданию 78.ru. «Незначительные ограничения в своевременном обслуживании регулярных рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Санкт-Петербурге специальных мероприятий», — говорится в сообщении.

27 декабря, четыре дня назад, РИА «Новости» сообщало, что следующие три дня в Петербурге проведет президент РФ Владимир Путин.

«Он будет там ближайшие три дня работать. Такая в целом неделя СНГ, неделя наших стратегических партнеров. Будут, конечно, и иные мероприятия», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+