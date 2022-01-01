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Общество

Дали, хоккей, история русской елки. Как провести эти очень длинные выходные

Куда сходить в Москве на праздниках

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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве, декабрь 2021 года

Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве, декабрь 2021 года

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
После проведенной новогодней ночи за праздничным столом пора задуматься, чем можно заняться в 2022 году. Москвичи и гости столицы смогут покататься на коньках, посетить музеи и выставки, а также отправиться на фестиваль. Гайд по развлечениям в период праздников в столице — в материале «Газеты.Ru».

1 января, когда основные празднования уже завершены и салаты съедены, возможно, стоит отказаться от продолжения посиделок за столом и провести время более активно.

Для этого подойдет зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Главная тема — новогодние традиции разных стран.

Москвичи смогут попробовать национальные блюда разных стран, бесплатно покататься на каруселях или катке, поиграть в керлинг под открытым небом, посетить Почту Деда Мороза и приобрести новогодние сувениры и гастрономические изыски для праздничного стола на рождественских ярмарках. И пофотографироваться среди дизайнерских елок и украшений.

Детей на локациях ожидает встреча с такими символами новогодних праздников, как Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи сказок. Всего действует 27 площадок — они есть практически в каждом районе города, а главные зоны «Путешествия» ждут москвичей и туристов в центре столицы. Фестиваль продлится до 9 января включительно.

2 января можно присоединиться к празднованию 90-летия катка в Парке Горького. В зимнем сезоне 2021-2022 он будет называться «Зеркальный» — именно такое название каток носил с 1930-х годов.

Организаторы воспроизведут разноцветные огни, ледовые аллеи и медиарубку, а также планируют проведение концертов с живой музыкой по выходным. Посетители смогут согреться чаем или кофе, а также поиграть в хоккей и научить кататься детей — в специально оборудованной детской зоне.

Можно отправиться и на праздник испанской культуры, который открывается в путевом дворце Василия III в Саду им. Баумана. Проект успешно путешествует по разным уголками мира, в том числе по многим городам России, и знакомит зрителей с творчеством двух выдающихся сюрреалистов XX века (Дали и Пикассо).

Среди экспонатов представлены известные картины, керамические скульптуры Пабло Пикассо, которые отражают его творческие поиски, а также малоизвестная, но не менее удивительная графика Сальвадора Дали. Экскурсия завершится видеофильмом о коллекции, который раскроет детали создания работ и возникновения популярных сюжетов двух мастеров.

3 января в музеях Big Creative на ВДНХ посетители смогут путешествовать во времени и пространстве — москвичей ждут в «Музее иллюзий», «Зеркальном лабиринте», «Доме Вверх Дном» или «Доме Великана». Приятный бонус: по акции на билет «Все включено» предоставляется скидка 50%.

4 января за атмосферными новогодними фотографиями отправляйтесь в ГУМ, где на линиях универмага раскинулся фантастический лес. Магазины и другие компании украсили 80 елок в разных стилях.

После этого стоит заглянуть в Центр современного искусства «МАРС», где покажут иммерсивный проект-эксперимент художника-визионера Марии Луттик. Экспозиция реализована в формате мультижанрового диалога между автором и зрителем — это синтез классической живописи, звукового дизайна, видеоарта, виртуальной и дополненной реальности, каллиграфии, граффити и даже арома-композиций.

«Тайна Станции 2022» — это захватывающее шоу для детей в новогодние каникулы, которое можно посетить 5 января. На площади более 2 тыс. кв м юные посетители смогут сразиться в лазертаге, увидеть электрическое научное шоу Тесла и поэкспериментировать с жидким азотом. Кроме того, с ребятами встретятся монстры, динозавр и киберпанк-Дед Мороз.

6 января отправляемся в «Фанерон. Город мечты» в Манеже. Это проект, посвященный будущему и его технологиям. В основу лег комикс о мегаполисе будущего, который хотят уничтожить зловещие пришельцы. Они осадили город, и спасти его могут только шестеро подростков, неординарных и талантливых. Гости пространства смогут полностью погрузиться в удивительную атмосферу города, взаимодействовать с ним и его жителями.

Если вы вдруг не захотели провести Рождество дома, 7 января можно сходить на концерт RockestraLive. Со сцены прозвучат композиции System of a Down, Rammstein, Linkin Park, рок-хиты Led Zeppelin, Deep Purple, Queen и песни Майкла Джексона и Глории Гейнор. Музыку будет сопровождать видеоряд на большом экране.

8 января в Малом выставочном зале Дворца Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» развернется экспозиция «Три века русской елки», которая расскажет о новогодних и рождественских обычаях и традициях — с начала XVIII столетия до наших дней. Можно будет увидеть более тысячи предметов — от елочных игрушек до подарков разных эпох.

Когда захочется отдохнуть после долгих прогулок, обратите внимание на автобусные экскурсии, чтобы насладиться видами новогодней Москвы с комфортом. В программу экскурсии входят Тверская улица, Тверской и Никитинский бульвары в новогодних огоньках, величественная Красная площадь, Новодевичий монастырь и храм Христа Спасителя, разноцветные искры «Москва-Сити», захватывающие виды с Воробьевых гор и новогодняя елка на Поклонной горе.

А 9 января можно сходить на концерт «Сквозь эпохи: орган, гитара и саксофон» в Римско-католическом Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Выступят саксофонист Иван Дыма, органистка Юлия Иконникова и гитарист Никита Неделько, а компанию им составит приглашенный дуэт Vivo Duo. Прозвучит музыка Астора Пьяццоллы, Феликса Мендельсона, Педро Итурральде и других композиторов.

В последний выходной, 10 января, можно заняться личными делами и приготовиться к выходу на работу, либо заглянуть на вставку выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона» на ВДНХ. В павильоне №33 представлены музейные реплики артефактов из погребальной камеры Тутанхамона. Над созданием более 100 экспонатов трудились египтологи, художники и реставраторы.

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