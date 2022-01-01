В Новой Москве произошла массовая драка с поножовщиной

В новогоднюю ночь в Новой Москве произошла серьезная драка, переросшая в поножовщину. Пострадали двое участников конфликта из четырех. Участники потасовки возле букмекерской конторы в Саларьево уже задержаны, их отвезли в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Очевидцы, пришедшие на помощь избитым мужчинам, рассказали некоторые подробности произошедшего. Одному из пострадавших раны от ножа поливали водкой из графина.

Два человека получили ранения в массовой драке в Новой Москве, произошедшей в новогоднюю ночь. О потасовке сообщил Telegram-канал «112».

В больницу были доставлены, по данным «112», три человека с колото-резаными ранами. По данным пресс-службы московского главка полиции, ранения получили два человека из четырех участников драки.

«Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что к двум некрепко стоящим на ногах мужчинам подходят трое в спортивных куртках. Один из подошедших бьет кулаком сначала одного из них, затем – второго, оба падают в снег. После этого нападавшие начинают бить лежащих на земле ногами, один из них достает из кармана какой-то предмет – возможно, нож.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что драка произошла в районе Саларьево на юго-западе Москвы. Причины конфликта не уточняются, в полиции его называют бытовым.

Участники драки были задержаны и доставлены в отделение МВД для установления деталей произошедшего. Известно также, что среди пострадавших есть два брата. Других подробностей пока нет.

Произошел конфликт на фоне распития алкоголя возле букмекерской конторы, где было много очевидцев. Несколько человек после драки помогали раненым. Сотрудница букмекера сообщила журналистам, что поливала ножевое ранение одного из мужчин водкой из графина.

«У него кровь текла. Первое, что я увидела, он тряпку уронил, которую ему дали. Чтобы заражение не пошло, я целый графин водки вылила ему на рану», — рассказала женщина.

Эхо осенних драк

Минувшей осенью широкий общественный резонанс вызвали сразу несколько конфликтов в Москве с участием мигрантов. В начале октября произошел инцидент с барменом Ковалевым. Он заступился за девушку в московском метро, был избит толпой и оказался в больнице. Нападавших задержали и обвинили в покушении на убийство, а также применении насилия к полицейским, проводившим задержание. СК наградил молодого человека медалью за доблесть и отвагу, а мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить ему 2 млн рублей.

В октябре в поезде столичной подземки произошла новая драка с мигрантами. По словам очевидцев, приезжие вновь приставали к женщине, за нее вступились пассажиры, в итоге мигрантов вывела из поезда полиция.

В начале декабря три человека — предположительно из Средней Азии — жестко избили мужчину в подземном переходе в Москве. Как писал Telegram-канал «Подъем», приезжие оскорбляли молодую пару, за них заступился проходивший мимо человек. В итоге мигранты напали на него, драка попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как нападавшие избивают мужчину на коленях ногами по голове. Приезжих пыталась отогнать сотрудница ГБУ «Гормост».