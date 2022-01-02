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Общество

Куда россияне уехали отдыхать на Новый год

Названы самые популярные направления у российских туристов на праздники

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Санкт-Петербург. Главная новогодняя ель города на Дворцовой площади, декабрь 2021 года

Санкт-Петербург. Главная новогодняя ель города на Дворцовой площади, декабрь 2021 года

Петр Ковалев/ТАСС
Российские туристы в новогодние праздники 2022 года предпочли поездки внутри страны отдыху за границей, показали исследования туроператоров. Например, лидерами в категории самых популярных направлений в январе стали Москва и Санкт-Петербург, однако, если говорить о зарубежных перелетах, то и здесь фиксируется взлет бронирования билетов в четыре раза по сравнению с январскими праздниками 2021-го. Интересно, что наибольшим интересом среди заграничных маршрутов пользуются страны СНГ.

Вместо жарких стран – СНГ

В преддверии новогодних праздников российские путешественники традиционно были заняты поиском туров, где планировали провести каникулы. Однако за последние два года общая картина изменилась: если в допандемийные времена классическими критериями для туристов становились наличие теплой погоды и моря, то предстоящий год россияне предпочтут встретить на родине.

Это подтверждает исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Для анализа были взяты билеты, оформленные на период с 28 декабря по 9 января, причем больше всех перелетов ожидается 29-30 декабря.

Среди наиболее популярных российских направлений с большим отрывом лидирует Москва, в тройку также входят Санкт-Петербург и Сочи. Следом идут южные маршруты – Симферополь, Краснодар и Анапа. Замыкают топ такие города, как Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Самым дорогим маршрутом оказались Симферополь и Екатеринбург. Средний чек в одну сторону, путешествуя в эти города, обойдется в 6834 руб. и 7256 руб. соответственно. Наиболее дешевые варианты – Сочи и Минводы (5858 руб. и 5424 руб.).

Можно предположить, что тенденция «отмечать дома» связана с несколькими факторами: это новый виток развития пандемии после появления штамма «омикрон», в связи с чем многие страны закрыли или ограничили въезд в страну, а также в целом большое количество ограничений на передвижения в этих государствах.

На долю зарубежных направлений, по данным Туту.ру, приходится лишь 10% самостоятельных путешественников. Для сравнения, до пандемии этот показатель достигал 20-25%. Сейчас, так или иначе, замечено несколько интересных деталей: Европа, за исключением Турции, популярностью у российских туристов не пользуется, а наиболее востребованными оказались страны ближнего зарубежья.

Например, это Армения, Узбекистан и Киргизия, а также Азербайджан, Молдавия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Кроме стран постсоветского пространства, в топ входят Турция и ОАЭ, но на них суммарно приходится менее 8% доли пассажиров. Как ни странно, для россиян самыми дорогими направления оказались Украина и ОАЭ – билет в одну сторону обойдется в 16129 руб. и 42239 руб. соответственно.

Пандемия не помеха

Несмотря на общее падение спроса в сегменте турагентств, что связано с коронавирусом, путешественники постепенно возвращаются в допандемийный темп. Сервис для планирования поездок Ozon Travel констатирует, что спрос на поездки внутри России уже приблизился к значениям 2019 года, а за границу на нынешние праздники улетело в четыре раза больше россиян, чем в тот же период в 2021-м.

В течение прошедшего года самыми популярными зарубежными направлениями у клиентов сервиса были Стамбул, Анталия и Дубай, а среди стран СНГ абсолютный лидер — Ереван. То же самое касается тенденции в новогодние каникулы 2022 года: большая часть бронирований приходится на Армению, а также на Турцию и Азербайджан.

Что любопытно, в Дубай на эти праздники забронировано в три раза больше билетов, чем в прошлом году.

Чего ждать после праздников

Наблюдение OneTwoTrip также показало, что большую часть российских клиентов интересуют внутренние путешествия, причем – даже после праздников. Поисковые запросы на авиаперелеты и ж/д поездки в период с 10 по 31 января показали, что

70% из них ориентированы на перемещения по России, а остальные думают об отпуске за границей.

Среди авианаправлений, как и во время праздников, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Список ж/д направлений – аналогичный. При этом, как добавляет исследование Ozon Travel, после 7 января уже в два раза меньше перелетов планируется за границу, в то время как по России спрос в течение праздников более стабильный.

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