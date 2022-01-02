В МВД решили аннулировать бумажные паспорта

В России постепенно начнут внедрять электронные паспорта. Новый документ протестируют в трех регионах – в Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом гражданам, получившим электронное удостоверение личности, аннулируют бумажный паспорт.

В тестовом режиме

«МВД России будет аннулировать бумажный паспорт гражданина России, когда человеку выдадут цифровой документ», — говорится в сообщении, появившемся 2 января в Twitter ведомства.

Гражданин не может иметь одновременно два действительных удостоверения личности, пояснили в пресс-центре МВД агентству ТАСС. При этом выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому оба документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В настоящее время МВД, Минцифры и другие подразделения работают над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации. В октябре 2021 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев уточнил, что электронный паспорт будет в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где впервые опробуют цифровые паспорта, заявил 27 декабря в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, удостоверение личности нового образца будет аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память документа можно будет занести данные своего ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сказал вице-премьер.

Выдача новых цифровых документов запланирована на начало 2023 года, использовать их можно будет в любой точке страны. Системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка, уточнил Чернышенко.

Он также подчеркнул, что замена бумажного удостоверения личности на электронное будет осуществляться только добровольно. При этом вице-премьер убежден, что «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя».

Граждане опасаются

10 декабря группа компаний РБК обнародовала результаты исследования аналитического центра НАФИ.

«Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников», — говорится в исследовании.

При этом 6% опрошенных признались в том, что опасаются потерять смарт-карту, а 4% считают, что при ее использовании могут возникать сбои. Еще 4% респондентов заявили о недоверии к нововведению в целом. Опасаются злоупотреблений контролем со стороны государства 3% опрошенных. Оформить же электронный паспорт, как только такая возможность представится, готовы лишь 11% граждан страны.

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал результаты исследования в интервью радио Sputnik.

«Отчасти можно понять опасения граждан по поводу безопасности цифровых ресурсов. Мы все видим, что постоянно происходят какие-то утечки информации. В таких условиях при появлении новой сущности (цифрового паспорта – «Газета.Ru»), особенно если мы говорим о таких критичных вещах, как паспорта, опасения возникают», — считает он.

Эксперт отметил, что данные бумажных паспортов тоже постоянно «утекают», поэтому риски, связанные с электронными удостоверениями личности, «не критические и не подрывают доверие».

Приход антихриста

Свои опасения в связи с внедрением электронных удостоверений личности не раз высказывали в Русской православной церкви. Год назад в интервью телеканалу «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ выступает категорически против использования цифровых технологий для обеспечения тотального контроля над человеческой личностью.

«Цифровые технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком. Ничего подобного в прошлом не могло быть... В книге «Апокалипсис» сказано, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком», — сказал тогда первосвященник.

28 декабря 2021 года председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что Церковь обеспокоена «цифровизацией государственного управления» и настаивает на добровольном переходе от бумажных к электронным паспортам.

«Церковь не выступает против прогресса и не считает новые технологии заведомой угрозой. Вместе с тем использование любых достижений всегда предполагает новые риски, которые требуют общественного обсуждения и новых гарантий для личности. В случае с цифровыми технологиями такими рисками являются, в частности, риски утечек личной информации и контроля за всеми сторонами жизни людей», — пояснил представитель РПЦ.

Он также выразил готовность Церкви обсуждать свои опасения с властями.