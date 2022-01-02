«Ушла эпоха». Из СК уволили следователя по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин уволил следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Он вел расследования о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня, стрельбе в Пермском университете и крушении теплохода «Булгария». Также возглавлял следствия по «Болотному» и «московскому» делам и искал признаки отмывания денег в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК*, признан экстремистской организацией). Как сообщают источники, Габдулин сам пожелал оставить пост.

Об увольнении следователя сообщил адвокат Сергей Бадамшин. «Габдулин уволен из СК. Ушла эпоха. Ждем появления в адвокатуре новой звезды генерал-майора», — отметил он, приложил фото соответствующего указа президента.

В опубликованном документе не названа причина увольнения генерала. Указ подписан 28 декабря, его номер — 729. На сайте Кремля нет этого документа, за 728-м президентским указом выложен сразу 730-й.

Источник «Коммерсанта» в СКР рассказал, что Габдулин подал рапорт об увольнении в начале декабря 2021 года. По его словам, уход следователя не связан с какими-то конфликтами, он просто решил сменить вид деятельности. Собеседник газеты предположил, что Габдулин может стать адвокатом. Источники Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» заявили, что Габдулин давно хотел уйти на «более спокойную и свободную работу, где есть возможность больше денег зарабатывать».

Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска. Потом перешел в прокуратуру области, а затем переехал в столицу. К 2017 году стал генералом юстиции. Как писал «Коммерсантъ», подчиненные называли Габдулина спокойным и интеллигентным человеком. По данным «ВЧК-ОГПУ», глава СК Александр Бастрыкин часто ставил его в пример другим. В октябре 2019 года Путин наградил Габдулина орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени. Генерала отметили за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Дело затонувшей «Булгарии»

Первым громким делом Габдулина было расследование крушения теплохода «Булгария» летом 2011 года. Корабль совершал круизный рейс из Казани и попал в грозу в Куйбышевском водохранилище Татарстана. Экипаж не справился с управлением, судно пошло ко дну в трех километрах от берега. На борту был 201 человек, 122 из них погибли, в том числе 28 детей. Это одна из крупнейших катастроф в истории судоходства современной России.

Ространснадзор выяснил, что к катастрофе привел сразу ряд факторов: неисправность судна, нарушение судовладельцем и капитаном судна требований к безопасности судоходства, низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа судна. В частности, корабль вышел в плавание, несмотря на штормовое предупреждение, экипаж не закрыл иллюминаторы по бортам, в которые залилась вода, когда корабль накренился из-за ветра.

Суд вынес приговор по делу «Булгарии» в 2014 году, были признаны виновными и осуждены пять человек. Среди них: субарендатор «Булгарии» Светлана Инякина получила 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима, старпом «Булгарии» Рамиль Хаметов — 6,5 года, начальник казанского линейного отдела волжского управления Госморречнадзора Ирек Тимергазеев — 6 лет, бывший главному госинспектор этого же отдела Владислав Семенов — пять лет, старший эксперт камского филиала Росречрегистра Яков Ивашов — 5,5 года лишения свободы.

Пожар в «Зимней вишни»

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел весной 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 детей.

Возгорание началось на этаже, где находился кинотеатр. Зрители из нескольких залов успели эвакуироваться, однако в одном погибли практически все бывшие внутри люди. Во время расследования трагедии выяснилось, что сигнализация и системы пожаротушения в ТЦ не сработали как надо, охранники не знали, как организовать эвакуацию, а аварийные выходы были закрыты или завалены вещами арендаторов.

В 2021 году суд огласил приговоры фигурантам дела о пожаре. Бывшие руководители ТРЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также за нарушение требований пожарной безопасности, которое по неосторожности привело к гибели людей. Богданову приговорили к 14 годам, Судденок — к 13 с половиной, а Соболева — к 11 годам лишения свободы. Среди осужденных также оказались пожарные, которых обвинили в халатности.

Стрельба в Пермском университете

В сентябре прошлого года 19-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Пострадали 47 человек, шесть из них погибли. Стрелка обезвредили инспекторы ДПС, которые первыми прибыли на место. Бекмансуров выжил, при задержании он пострадал, в итоге ему ампутировали голень. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек (ч. 2 ст. 105 УК). Сейчас стрелок находится в СИЗО. В связи с уходом Габдулина из СК дело будет вести другой человек.

Политические дела Габдулина

Уволившийся генерал также запомнился как следователь по громким политическим делам. Так, он занимался расследованием после несанкционированных московских протестов в 2012 году — так называемое «Болотное дело», тогда демонстранты вышли на улицы после победы Владимира Путина на президентских выборах. Обвиняемыми по делу проходили около 30 человек. 14 человек приговорили к реальным срокам, трех – к условным.

В 2019 году Габдулин вел «московское дело», тоже возбужденное после политических протестов. В итоге 22 человека были осуждены.