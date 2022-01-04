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Общество

«Триггер внутренней неудовлетворенности». Почему люди грустят в Новый год

Психологи рассказали о причинах депрессии в период праздников

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Depositphotos
В условиях подведения итогов ушедшего года некоторые люди склонны испытывать расстроенные чувства. «Газета.Ru» узнала у психологов, что в современном обществе к плохому настроению на фоне праздников приводят несколько факторов: внутренняя неудовлетворенность за год на фоне успехов других людей, а также собственный эгоцентризм и отсутствие смысловых ориентиров. Чтобы избежать новогодней депрессии, специалисты советуют перестать сравнивать себя с кем-либо и «меряться» достижениями, неосознанно приуменьшая собственные победы.

«Прятаться от Нового года сложнее»

Австрийский психиатр и бывший узник нацистского концентрационного лагеря Виктор Франкл в своих наблюдениях утверждал: самая высокая смертность от естественных причин у пленных наблюдалась именно в преддверии Рождества. Он связывал это с тем, что человек, не видя будущего и смысла двигаться дальше на фоне сильного истощения, просто сдавался, как и его организм.

Современные психологи подтверждают, что эти предположения актуальны и для нынешнего времени — перед Новым годом люди нередко хандрят и испытывают чувство отчаяния. Происходит это из-за слишком резкого контраста между всеобщим радостным настроением и внутренней неудовлетворенностью от невыполненных задач, которые человек ставил перед собой 12 месяцев назад. На фоне успеха других людей эта картина может вызывать негативные эмоции и, соответственно, приводить к депрессии. Причем, по словам психолога Марины Гладышевой, специализирующейся на помощи взрослым, катализатором такого состояния может выступить любой праздник, но особенно проявляется это поведение в Новый год.

«Праздник выступает триггером внутренней неудовлетворенности человека, которую в другие периоды ему удается прятать от себя. Любое другое событие может стать таким же спусковым крючком, но Новый год отмечают повсеместно, поэтому прятаться от него сложнее, а состояние проявляется активнее», – объяснила она.

Руководитель Центра психологической помощи, социальный психолог Александр Шахов подчеркнул, что проблемы внутренней неудовлетворенности, которые развиваются в праздничные дни, могут не исчезнуть сами по себе. Как следствие, они могут привести человека не только к продолжительному сложному эмоциональному состоянию, но и к неврозам. Причины же этого во многом связаны с отсутствием смысла жизни — люди не видят высокой цели, а трудности становятся непреодолимыми. Эти ощущения схожи с теми, которые испытывают заключенные, утверждает специалист.

«Многие пленные во время войны не сбегали именно из-за этого. Их охранял один часовой, а самих узников было в десятки раз больше, и они могли победить количественно. Но они даже не пытались попробовать, замыкаясь в своей несвободе. И это ощущение несвободы характерно для многих современных людей из-за отсутствия смысловых ориентиров. Раньше их давала религия, во времена СССР – государственная идеология, а сейчас таких ориентиров нет. Из-за чего нет общей удовлетворенности жизнью», — рассказал Шахов.

«Нарциссические качели»

Психологи считают, что важным показателем ощущения удовлетворенности являются ценности, обусловленные местом проживания. Например, в государствах, где уровень жизни низкий, люди в неблагополучных условиях становятся более сплоченными — у них большие семьи и сильная опора на этничность и самоопределение, то есть эмоциональная поддержка превалирует над экономическими и бытовыми трудностями. Как только у человека возрастает доход, он начинает стремиться к индивидуальным достижениям и становится эгоистичнее, что расслаивает общество, предполагает Шахов. Усугубляют эту ситуацию социальные сети, которые порождают стремление быть лучше всех, адекватно не воспринимая собственные цели и развитие.

«И из этого вытекают остальные проблемы. Общество в процветающих странах строится на конкурентности и эгоцентризме. Отношения в семьях не становятся приоритетом, и каждый думает только о себе и своем благополучии. Эгоизм, в свою очередь, влияет на усиленное ощущение одиночества, что тоже усугубляет депрессии и фрустрацию», — убежден эксперт.

Он уверен: несмотря на то, что вопрос поиска смысла жизни философский, сделать это может каждый, а ответ будет индивидуальным, что позволит выйти из рутины, состояния выживания и ощущения несвободы. Именно определившись с этим человек перестанет впадать в депрессию и перед праздниками, и вообще.

Женский психолог Яна Валовая также обращает внимание, что именно из-за соцсетей появились цели, которые трудно реализовать не то чтобы в рамках одного года, а иногда даже всей жизни.

«Мало кто учитывает, что образы из соцсетей имеют мало общего с реальностью, а психика воспринимает их как образец идеальной жизни, к которой нужно стремиться», — отметила она.

Вместе с тем, люди не обращают внимание на невротические последствия, поскольку общество не считает их значимыми, добавляет гештальт-терапевт Анна Девятка.

«Каждый год люди выкладывают свои достижения в цифрах и все это – нарциссические истории. Мы сравниваем себя с другими, ищем одобрения и постоянно находимся на нарциссических качелях, которые предполагают метания между высокомерием и ничтожеством», — убеждена психолог, добавляя, что людям необходимо объективно оценивать свои заслуги и не уменьшать их значимость.

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