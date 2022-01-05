«Трасса до сих пор стоит»: 118 машин попали в ДТП под Тулой

Сильный снегопад стал причиной сразу пяти массовых ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Столкнулись в общей сложности 118 машин, есть пострадавшие, в том числе дети. Трасса была частично заблокирована, заторы на некоторых участках наблюдаются даже спустя девять часов после аварий.

Авария с наибольшим числом участников произошла на 217 км трассы в направлении Москвы — столкнулись 55 машин — легковые, грузовые, автобусы.

Как пишут СМИ, одним из участников аварии стал автомобиль «скорой помощи», ехавший на место ЧП для оказания помощи пострадавшим. Некоторых из них пришлось вытаскивать из поврежденных машин при помощи спецоборудования «Спрут». Двух детей, одному из которых полтора года, доставили в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Четырех пострадавших мужчин и одну женщину отвезли в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Еще четверым медицинская помощь оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

На месте работают сотрудники МЧС России и медики. Участники ДТП могут согреться в передвижном пункте обогрева, водителям и их пассажирам, застрявшим на трассе, готовы предоставить горячее питание и чай.

Крупное ДТП привело к затору в сторону Москвы, часть автомобильного потока отправили в объезд.

Прокуратура Тульской области выясняет обстоятельства массовых аварий — сотрудники правоохранительных органов будут проверять, соблюдались ли требования ФЗ о безопасности дорожного движения.

В комментариях к посту о ЧП в паблике во «Вконтакте» «Тула Жесть» пользователь Анастасия Остроухова отметила около восьми вечера, что «трасса до сих пор стоит». «Уже несколько часов в пробке стоим. Авария на аварии», — написала она. Другой пользователь предложил возложить всю ответственность и ущерб на дорожную службу»: «И потом, может быть, начали бы шевелиться».

Критически к коммунальщикам отнесся и Владимир Лардугин, подписчик паблика «ЧП Тула». «Ехал с Калуги сегодня до Новомосковска. Дороги не чищенные. Бездействие дорожников — всего лишь одну машину видел коммунальных служб за 280 км пути», — написал он в комментариях под одной из записей сообщества о массовом ДТП под Тулой.

На место выехали Киреевский межрайонный прокурор Григорий Худяков, зампредседателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.

Пять ДТП – 118 машин

За сутки на отрезке М-4, проходящем по территории Тульской области, столкнулись почти 120 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону. Отмечается, что аварии произошли в период с 12.30 до 13.00. По данным полиции, в результате ДТП на 217-м км трассы пострадали восемь человек.

Помимо происшествия на 217-м км трассы, массовые аварии произошли в Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы. Там столкнулись порядка 30 автомобилей.

«На участке 284-й – 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. На 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали 4 человека, которые получили незначительные травмы. <…> В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись 7 единиц транспортных средств», – отмечается в заявлении ведомства. На 216-м км участниками аварии также стали машина «скорой помощи» и автомобиль спасателей.

Как говорится в сообщении, предварительной причиной происшествия считается «резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов». По последним данным медицинских служб, в пяти авариях пострадали 15 человек, из них один ребенок, пишет ТАСС. Они госпитализированы.

В МВД по Тульской области отметили, что движение транспорта в обоих направлениях было приостановлено на трассе М-4. Ранее сообщалось, что был перекрыт участок со 133-го по 228-й км. Но к вечеру удалось восстановить движение транспорта по одной полосе в каждом направлении.