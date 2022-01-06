«Там все громят и рушат». Что говорят граждане Казахстана о протестах

Несколько дней назад на западе Казахстана из-за цен на газ начались протесты, которые сейчас докатились до крупнейших городов страны. Накануне на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Однако, пока беспорядками охвачена не вся страна. «Газета.Ru» поговорила с двумя гражданками Казахстана. Они рассказали, как разные регионы переживают волну протестов в государстве, и как сами жители относятся к происходящему.

В Уральске, как и во многих других регионах страны, после начала протестов на западе Казахстана и в Алма-Ате отключили интернет, поделилась собеседница «Газеты.Ru» Елена.

«Но у нас работают казахстанские каналы, мы смотрим телекомпанию «Мир». Информация доходит до всех людей, даже если нет интернета — есть телевидение. <…> Люди знают, что нет интернета, но входят в положение, смотрят телевизор и спокойно пережидают», — отметила она.

Из других неудобств, с которыми столкнулись жители города — с 6 января по всему Казахстану банки работают с перебоями. Официальный представитель Национального банка Казахстана Олжас Рамазанов объяснял, что на фоне беспорядков это необходимо для защиты здоровья и жизни как работников финансовых организаций, так и клиентов.

Как сообщила жительница Уральска, в этом городе, несмотря на закрытие банков и накаленную ситуацию в других регионах, обстановка остается спокойной.

»[Сегодня] мы проехались по всем центральным рынкам нашего города, у нас их не так много, и какого-то ажиотажа, чтобы люди испытывали дефицит в чем-то — не было хлеба или картошки — ажиотажа, наплыва покупателей не было. <…> Никто из покупателей и продавцов не жаловался, что ему не хватило соли, спичек или чего-то такого необходимого. На заправках дефицита бензина тоже не наблюдается, <…> обычная очередь на заправках есть. У терминалов люди подходят, пытаются, видят, что операции с банковскими счетами недоступны и уходят», — уточнила Елена.

Она добавила, что единственный товар, исчезнувший из магазинов — это спиртное, которое прекратили продавать из-за начала волнений. При этом аптеки, магазины и торговые центры продолжают работать.

По словам Елены, жители Уральска в массе настроены спокойно, паники нет. Сама она к протестам относится негативно.

«Все прекрасно понимают, что эта группа экстремистски настроенных граждан, которые громят [все] в городах Нур-Султан и Алма-Ате, абсолютно не имеет отношения к простому населению. <…> У нас город Уральск небольшой, люди в общем-то настроены миролюбиво. В общественном транспорте, в очередях, в небольших магазинчиках они, конечно, впечатлениями делятся. Вчера, сегодня я наблюдаю, что люди сидят дома, соблюдают распоряжение по поводу введения ограничений. В общем, я бы не сказала, что у нас какая-то напряженная обстановка. Во время пандемии, когда начался карантин, были ощутимее и очереди, и дефицит продовольствия. Сейчас такого нет », — резюмировала Елена.

«Им просто сказали идти защищать»

В то же время Сауле (имя изменено), которая сама находится в России, но ее родные и друзья сейчас в Казахстане, рассказала «Газете.Ru», что обстановка в стране остается напряженной, и пока конца волнениям не видно. Особенно в тяжелой ситуации оказались родственники тех, кто служит в силовых структурах республики.

«У меня есть подруга, которая живет в Актау (город на юго-западе Казахстана, областной центр Мангистауской области, где изначально вспыхнули протесты — «Газета. Ru»). У нее муж военный, она его не видела со 2 января. Он находится посреди самих действий [по пресечению беспорядков], они не могут ему передать еду, не могут вообще ничего передать. Им [военным] не дали никаких указаний, не дали никакого приказа — просто сказали идти защищать. Это все произошло внезапно, просто спонтанно», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

Как сказала Сауле, ее знакомая - жена военного — боится в Актау даже выйти из дома, поскольку соседи знают, что в этой квартире живет семья силовика. «Там [в Актау] все громят, рушат и продолжают [этим заниматься]. Пока это все не заканчивается», — отметила Сауле.

Она добавила, что из России сейчас сложно связаться с близкими в Казахстане. «В Уральске еще как-то поспокойнее, но вот именно в Алма-Ате, в Астане очень много моих друзей, родственников и до них никак не дозвониться», — уточнила Сауле.

Другой гражданин Казахстана, проживающий в Актау, сообщил корреспонденту «Газеты.Ru», что никаких погромов в городе он не видел. «Там на площади, конечно кто-то митингует, но сам я пошел на работу», — сказал собеседник издания.

По мнению Сауле, за происходящим в стране стоят «какие-то организованные силы». Она опасается, что дальше все будет только хуже.

«Там явно какая-то организованная деятельность, потому что это не прекращается. <…> Как говорят знакомые и друзья, которые выходят на связь, это все не останавливается. И не скоро все закончится. <…> Это внутренний спор, внутренняя революция происходит в стране. Я уверена, что только хуже будет», — передала Сауле.

Как развивались протесты в Казахстане

Изначально протесты начались на западе страны в Мангистауской области. В регионе, где большая часть автомобилистов заправляется сжиженным газом, с начала года подняли цены на это топливо. Если в 2021-м газ стоил 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с 1 января его стоимость на заправках составила 120 тенге за литр (около 21 рубля). Власти объяснили, что с начала года стоимость газа в стране теперь определяется законами рынка. Предыдущая цена на газ в Казахстане была одной из самых дешевых в регионе и, по словам властей, сохранить такие же расценки невозможно, это не стимулирует производство.

Местных жителей такой расклад не устроил. Сначала протесты вспыхнули в городе Жанаозен, затем продолжили разрастаться. Митинги начались в крупных городах, например, в Алма-Ате и Нур-Султане. Требования митингующих из социально-экономических переросли в политические. Массовые протесты перетекли в беспорядки: в нескольких городах страны, в том числе в Алма-Ате, произошли стычки участников беспорядков с силовиками, протестующие начали захватывать здания администрации, грабить магазины, захватывать оружейные арсеналы и поджигать машины на улицах.

Власти Казхастана пошли на ряд уступок, например, снизили цены на газ, в Мангистауской области, в частности, до прежнего уровня, правительство Казахстана ушло в отставку. Однако пока это не остановило протесты.

По данным полиции, в ходе беспорядков погибли 13 силовиков, двое из них были найдены с отсеченными головами. Власти также сообщали о десятках убитых среди протестующих. Всего в Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали уже более тысячи человек. Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил $90 млн, сообщила нацпалата предпринимателей республики.

На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП с 5 по 19 января, в стране действует комендантский час. Токаев также объявил о начале антитеррористической операции.

Казахстан обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (в которую входит Россия) за помощью из-за ситуации в стране. Москва согласилась помочь, в Казахстан уже отправлены российские миротворцы.