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Общество

«Омикрон» умудрился выхватить кусочек другого вируса»

Вирусолог заявил о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами коронавируса

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Александр Патрин/РИА «Новости»
Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, чем значительно отличается «омикрон»-вариант коронавируса от предыдущих мутаций. Подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен к концу новогодних выходных из-за распространения «омикрона», считает руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Доля вакцинированных в нашей стране остается ниже 50%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом порталу Ura.ru в воскресенье, 9 января, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Профессор вирусологии также отметил, что «омикрон» в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции. «Еще месяц назад «дельта» царствовала почти во всем мире безраздельно. Теперь приходит «омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться. Он начинает вытеснять «дельту». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека», — пояснил эксперт.

«Сам «омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительно, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация — то есть одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка — но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается «омикрон». Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — отметил Чепурнов.

Он добавил, что факт наличия вставки от другого вируса в «омикроне» может свидетельствовать о способности этого штамма обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом. «Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко, с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого», — указал вирусолог.

«Дельтакрон»

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков полагает, что обнаруженный на Кипре гибридный штамм «Дельтакрон» должен иметь больше преимуществ, чтобы вытеснить из популяции «омикрон».

«Говорить о каких-то особых свойствах такого гибрида не приходится. Заранее это непонятно. Скорее всего, никаких особых последствий эта линия не даст, потому что она должна иметь перед «омикроном» значительные эволюционные преимущества», — рассказал он.

Возможен ли рост заболеваемости

Подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен к концу новогодних выходных из-за распространения «омикрон»-штамма. Такое мнение выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

За последние сутки в нашей стране выявили 16 246 заразившихся коронавирусом. Число летальных исходов возросло на 763, сообщили 9 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье продолжил рост и достиг 1,67, следует из подсчетов ТАСС. В России в целом показатель также увеличился и вырос до 0,98 — максимума с 7 декабря прошлого года. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

По состоянию на 8 января 2022 года Россия находится на 92-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,72% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

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