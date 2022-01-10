Ветеран АТО на Украине получил штраф за пост с гербом СССР в «Одноклассниках»

На Украине мужчину приговорили к штрафу в размере $155 за лайк в «Одноклассниках». Суд в Сумской области постановил, что сотрудник бензозаправки лайкнул в мае 2020 года пост с изображением советского герба и заявлением о триединой сущности русского народа. По версии следствия, этот вопиющий акт представлял собой «пропаганду госпереворота». Сообщается, что признавший свою вину украинец раньше служил в АТО.

Сотрудник АЗС в Сумской области на Украине приговорен к штрафу в размере 155 долларов США (около 4,3 тыс. гривен, порядка 11 тыс. рублей) за лайк и автоматическое размещение у себя на странице в социальной сети «Одноклассники» картинки с гербом СССР. Об этом сообщается в приговоре Роменского суда Сумской области на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокуратурой. Мужчина признал свою вину и согласился выплатить штраф.

«Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником», — гласит приговор (цитата по ТАСС).

Согласно судебным данным, обвиняемый 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением советского герба. Картинка представляет собой «агитационную открытку».

На черном фоне изображен герб, напоминающий советский – звезда с серпом и молотом, окруженная снопами и окутанная красной лентой с надписью «один народ». Над звездой изображены флаги современных Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. На Украине предложили чтить память «героев Украины» на месте могилы красноармейцев Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Украины Богдан Станиславский предложил чествовать на месте... 30 сентября 16:07

По версии прокуратуры, лайк и репост такой картинки являются пропагандой «свержения конституционного строя или захвата государственной власти». По словам обвиняемого, он не намеревался кого-либо призывать свергать украинскую власть.

Помимо штрафа, мужчина заплатит также 6537 гривен (около 18 тысяч рублей) судебных издержек. Отмечается, что ему угрожало реальное лишение свободы сроком до трех лет — по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

По данным KP.RU, приговор мог быть смягчен, поскольку обвиняемый не только признал свою вину, но также является военнослужащим запаса Вооруженных сил Украины и ветераном АТО в Донбассе, который мог принимать участие в боях.

Верховная рада приняла закон о декоммунизации весной 2016 года. Закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления «тоталитарного режима».

Однако еще в 2014 году новые власти Украины начали ликвидировать «идеологическое наследие советского периода». Публичная демонстрация советской символики на Украине законодательно запрещена — наравне с нацистской.

Институт национальной памяти Украины составил список из полутысячи исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Среди прочих городов был переименован Днепропетровск — но городу не стали возвращать дореволюционное русское название Екатеринослав, а присвоили новое, «украинское» название — Днепр.

В рамках этого закона власти Украины также изменили названия более 900 населенных пунктов, примерно 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. За годы действия закона были демонтированы более двух тысяч памятников советским деятелям, среди которых — монументы советским военачальникам, освобождавшим Украину в годы Великой Отечественной войны.

Эхо империи

8 января издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Измаил в Одесской области 44-летний безработный мужчина пришел в военкомат с флагом СССР.

Привлекавшийся ранее к уголовной и административной ответственности за наркотики украинец угрожал, что «дойдет до Берлина» с советским знаменем. «Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества по части 1 статьи 436-1 УК «Публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Регулярно сообщается о задержаниях полицией людей в одежде с советской или коммунистической символикой. К примеру, в июне 2021 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении депутата Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии. Украина – порождение сталинизма? Мало кто знает, что две трети произведений общепризнанно украинского писателя и поэта Тараса Шевченко написаны... 05 июля 09:32

«Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — написал Кива в своем Telegram-канале.

В 2019 году еще одного украинца осудили на один год испытательного срока за ношение футболки с советским гербом. Гражданина страны признали виновным в нарушении запрета на демонстрацию «символики коммунистического тоталитарного режима». В начале августа того же года украинские националисты в Хмельницком изрезали мужчине одежду из-за «ватной» символики. На видео показано, как радикалы требуют от посетителя кафе объяснить, почему у него на рубашке флаг России, надпись ОМОН и серп с молотом. Испуганный гражданин заявил, что рубашку купил в Испании, и внимания на эмблемы не обратил.