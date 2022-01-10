Психфак МГУ две недели не может найти Алису Теплякову и ее семью

В пресс-службе психфака МГУ рассказали об обучении девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Уже больше двух недель от нее нет известий, до родителей дозвониться не удалось. На зачетах и экзаменах девочка не появлялась. Тем не менее факультет готов предоставить индивидуальный план обучения ребенка в вузе, если она успешно сдаст зимнюю сессию. Отец Алисы Евгений Тепляков отказался от комментариев и попросил СМИ «прекратить распространять клевету».

Сотрудники психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова не могут связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и ее родителями с 24 декабря. В пресс-службе вуза рассказали ТАСС, что девочка не приходила на зачеты и экзамены.

«На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам не известно», – сообщили на факультете, подчеркнув, что «попытки связаться с Алисой или ее законными представителями не увенчались успехом».

При этом специалисты учебного заведения готовы пойти навстречу семье Тепляковых. «В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом», – обратили внимание на психфаке.

Сам Евгений Тепляков, отец девочки, отказался комментировать заявление пресс-службы факультета, где учится его дочка. «Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», – сказал мужчина «Известиям», подчеркнув, что отказывается от комментария.

22 декабря в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что студентка Теплякова не появлялась на очных занятиях с 8 сентября, хотя начала учебный год достаточно успешно.

«Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил», – приводит РИА «Новости» сообщение.

При поступлении юная студентка «не показала каких-либо выдающихся знаний» и не прошла конкурс на бюджетное место – она учится на коммерции. В вузе родителей Тепляковой предупредили, что девочка «не полностью готова» становиться психологом. Но представители Алисы настояли на своем праве заключить договор с университетом на обучение девочки. Для скорейшей адаптации к Алисе прикрепили с первых дней обучения отдельного тьютора.

На факультете к девочке относились дружелюбно как преподаватели, так и студенты, заверили в пресс-службе психфака. Алиса успешно начала первый семестр обучения.

После того, как 21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков устроил скандал в здании психологического факультета из-за неудачно сданного экзамена, в СПЧ подняли вопрос о целесообразности обучения девятилетнего ребенка в высшем учебном заведении.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов рекомендовал приостановить обучение девочки, так как такой «эксперимент» может нанести существенный ущерб ее психическому здоровью.

Родители Тепляковой отреагировали на такое предложение крайне негативно. Мать Алисы в комментарии РБК и вовсе заявила, что ее дочери угрожают: «Всем ли детям, которые отличаются от других и которых травят в образовательном учреждении, он бы посоветовал уйти из этого образовательного учреждения? Или этот ответ относится только к нашему ребенку?»

Отец Алисы заявил РЕН ТВ, что Асмолов поступил неэтично, сделав такое заявление: «Как преподаватель он никогда с ребенком не общался».