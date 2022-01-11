«Принял решение переждать снаружи». Шендерович объяснил, почему он покидает Россию

Публицист и радиоведущий Виктор Шендерович*, признанный в конце декабря иноагентом, сообщил, что покидает Россию. Но не из-за нового статуса, а потому что ему грозит уголовное дело по статье «клевета». И он решил переждать эту «коллизию снаружи».

«Отстаивает интересы врага»

«Юридическая служба компании «Конкорд» уведомляет, заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 ч. 5 «Клевета» в отношении Виктора Шендеровича (организация включена Минюстом в список иноагентов) передано в ОМВД города Москвы, санкция по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы», — соответствующее сообщение появилось 30 декабря на странице «ВКонтакте» принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании.

В пресс-службе «Конкорда» напомнили, что Шендерович в прямом эфире «Эха Москвы» «позволил себе несоответствующие действительности высказывания в отношении Евгения Викторовича, что подтвердил суд, признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Тогда суд также назначил компенсацию морального вреда в пользу Пригожина в размере 100 000 рублей.

«Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича, будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности», — пояснили в компании.

На следующий день на той же странице «ВКонтакте» появился комментарий самого Евгения Пригожина. Он ответил на вопрос СМИ, поинтересовавшегося, не хочет ли предприниматель устроить «тотальную травлю» журналистов, которые высказывают свое мнение.

«Нет, у меня задача совершенно другая — дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями. Набрав минимальный авторитет на «клоунадах прошлого» они на базе своей скандальной известности пытаются делать политические заявления», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что Шендерович считает воссоединение Крыма и России оккупацией, а также «открыто поддерживает политику украинских националистов в Донбассе». Пригожин убежден, что публицист «брызжет слюной на окружающих и отстаивает интересы врага».

«Лишение свободы»

11 января Виктор Шендерович опубликовал на своей странице в Facebook длинное послание, в котором рассказал, что не хочет дожидаться момента, когда уголовному делу о клевете дадут ход.

«От личного участия в уголовном деле, <...> я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла <...> «Потерпевший» открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, «кремлевский повар» перешел к шантажу уголовными статьями», — заявил Шендерович.

По его словам, до этого он много раз становился фигурантом всевозможных уголовных дел. И всегда при этом «являлся по повесткам на допросы и в суды», «отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры — в торжество если не добра, то здравого смысла». Однако на этот раз все иначе.

«Резкое для меня изменение пейзажа тут — не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», — пояснил публицист.

Шендерович продолжает настаивать, что не клеветал на Пригожина, а лишь сказал «правду о нем». Поэтому теперь он стоит перед выбором – «идти на поводок домашнего ареста», «сидеть в наморднике» или уехать. «И я принял решение переждать снаружи», — подытожил он.

Журналист также отметил, что для него «вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы». На начало 2022 года у него было намечено много планов по работе, но теперь им не суждено сбыться. Однако он не планирует полностью отказаться от деятельности в России.

«Я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее. Подписывайтесь на мой ютюб-канал, слушайте в эфире «Эха Москвы», смотрите на «Дожде» и RTVi - из этих пространств я, разумеется, никуда уходить не собираюсь», — заключил Шендерович.

Взаимное презрение

Виктор Шендерович – известный публицист и радиоведущий, в основном писал на политическую тематику. Ранее он неоднократно сатирически изображал отечественные власти. Еще год назад писатель сообщил о своем намерении покинуть РФ и получить гражданство Израиля.

«Мы взаимно презираем друг друга. Оно [государство] презирает меня, оно нарушает мои права все время. Оно, фактически, пренебрегает мной. Я отвечаю ему полной взаимностью: я презираю это государство. И это повлияло на мое решение взять гражданство другой страны, которую я не презираю», — говорил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сатирик в итоге получил израильское гражданство, но продолжил работу в России.