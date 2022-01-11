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Общество

«Есть вопрос, когда он к нам придет». Россия готовится к «омикрону»

В Центре им. Гамалеи дали прогноз о новом росте заболеваемости COVID-19 в России

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Сергей Бобылев/ТАСС
В России в конце января – начале февраля резко вырастет число заболевших COVID-19 из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса, заявил замруководителя научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов. Он пояснил, что новый штамм распространяется быстрее предыдущих вариантов, но при этом заболевшие реже умирают и переносят инфекцию легче. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Россия готовится к возможной вспышке заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России к началу февраля может значительно вырасти, сообщил Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Действительно, штамм «омикрон» довольно быстро распространяется. В настоящий момент не только Америка, но и вся Европа находятся в таком «пожаре». <...> Штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали», — отметил он.

В то же время ученый указал на положительные тенденции в других странах, где выявили «омикрон». Так, в ЮАР и Великобритании число больных с коронавирусом упало в 2,5-3 раза, а летальность среди госпитализированных зараженных — в 4-17 раз.

Эксперт добавил, что среди госпитализированных конкретно с «омикроном» в Великобритании, например, количество тяжелых случаев снизилось примерно на 70%.

«Мы точно видим, что штамм («омикрон») менее патогенен», — резюмировал Логунов.

Он уточнил, что это подтверждает исследование Центра им. Гамалеи на животных: хомяках и мышах. «Этот штамм менее летален для лабораторных животных. <…> Мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при этом нулевая летальность у животных», — указал Логунов.

В то же время ученый предостерег, что смертность от «омикрона» все равно существенно выше, чем от гриппа. Во время пиковой заболеваемости обычным гриппом его летальность составляет 0,04%, тогда как при COVID-19 во время пикового распространения инфекции смертность может доходить до 2%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник назвал «омикрон»-штамм большой и реальной опасностью. Он сообщил, что власти России ожидали неизбежного распространения штамма в стране и готовились к нему. «Мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам «омикрон», есть вопрос, когда он к нам придет, к сожалению», — пояснил Песков.

По его словам, правительство принимает необходимые меры в связи с вероятным всплеском заболеваемости.

Представитель Кремля сообщил, что в России из-за «омикрона» не сложится такая же тяжелая ситуация, как в США, из-за разницы в численности населения. «Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению, какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», — пояснил он.

Как «омикрон» распространяется в России и за рубежом

В России первых заболевших с «омикрон»-штаммом выявили в начале декабря у вернувшихся из ЮАР. К концу декабря число зараженных «омикроном» в стране перевалило за 100 человек. «Это люди, приехавшие [из-за рубежа], люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — сказала 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 января сообщил о первых незавозных случаях заболевания «омикроном» в России. «В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — указал он.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили в общей сложности 17 125 новых заболевших COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 10,6 млн зараженных коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 62,6%. Полностью вакцинировались свыше 75 млн человек.

В США первого зараженного «омикроном» пациента впервые зафиксировали также в начале декабря, им оказался путешественник из ЮАР. В начале января в Штатах побили мировой рекорд по новым случаям COVID-19 за сутки, тогда в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки. Позже, 11 января, США вновь установили рекорд, за 24 часа в стране выявили больше 1,13 млн новых случаев. При этом, по подсчетам Reuters, во вторник также было зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США выявили более 61 млн заболевших.

Специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм предупреждал, что январь станет «вирусной бурей» для США из-за распространения «омикрон»-штамма. О вероятном росте заболеваемости предупреждал и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Сложно сказать, в какой момент текущий всплеск числа инфицированных, движимый «омикрон»-штаммом, пойдет на спад», — сказал он.

В Европе также сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. В декабре «омикрон» быстро распространился по ЕС, проникнув, в том числе в Германию, Италию, Данию. К концу декабря в Европе начали фиксировать рекордные всплески заболеваемости. В ближайшие шесть-восемь недель «омикроном» заразятся более 50% населения Европы, сообщил 11 января глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

По его словам, сейчас «омикрон»-штамм выявили в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Клюге добавил, что «омикрон» быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

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