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Общество

«В этом инциденте все спорно». Что грозит срочникам за «избиение» памятника спецназовцу

В «Комитете солдатских матерей» готовы защищать солдата, давшего пощечину памятнику

В Краснодарском крае на солдат-срочников, которые показывали приемы борьбы на памятнике, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». В региональном «Комитете солдатских матерей» «Газете.Ru» заявили, что видеозапись не отражает реальной картины происходившего и, вероятно, умысла осквернить память у военнослужащих не было. Независимый юрист объяснил, что действия призывников не являются реабилитацией нацизма, если они не опровергали факт победы СССР в войне.

«Ярлыки можно вешать на всех»

В Краснодарском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» считают, что возбуждение уголовного дела против двух солдат-срочников поспешно — в их действиях нет того, за что их хотят судить, а тяжесть проступка до конца не ясна, заявила председатель комитета Антонина Аксенова.

Для сравнения она привела пример из собственного опыта: общественница много лет борется за то, чтобы виновные понесли наказание за осквернение памяти ее погибшего сына, однако, несмотря на то что в ее случае факт преступления более очевиден, уголовное дело так и не заведено.

«Я являюсь матерью погибшего в Чечне военнослужащего — фотографию моего сына, награжденного «Орденом мужества», не то что не увековечили, а выбросили на помойку местные чиновники и сотрудники Совета ветеранов. Это очевидное глумление над памятью погибшего, и в полиции мне помочь не смогли.

А в этом инциденте все спорно — ну, подошли к памятнику ребята, один другому, может быть, хотел показать прием», — считает она.

Важным моментом в этом инциденте является то, что по видеозаписи нельзя понять, о чем военнослужащие разговаривали в момент съемки. Соответственно, не представляется возможным выяснить, был ли в их действиях прямой умысел осквернить памятник.

«Я бы сперва опросила их, узнала, что произошло. Потому что, как мне кажется, умысла у них не было. Вопрос, что они делали около памятника и кто предъявил претензии, что они кого-то оскорбили. Ярлыки можно навешать на всех — никто, по моему мнению, просто не разобрался в том, что случилось», — отметила Аксенова.

Прежде чем возбуждать дело, нужно было опросить самих солдат, поговорить с родителями, а также понять, где был их командир, который никак не отреагировал на действия призывников.

«Не может просто так пойти солдат и дать оплеуху памятнику. А тут сразу дело завели. От лица матерей мы задаем вопрос: «А судьи кто?» Мы бы хотели услышать все стороны, а потом уже делать выводы. Мы поможем им [военнослужащим], если они обратятся к нам», — заявила председатель комитета.

Что грозит солдатам

По оценке адвоката Максима Калинова, в действиях срочников нет состава преступления по статье о «Реабилитации нацизма», которую им вменяют. Он подтвердил, что важное значение имеет суть разговора между солдатами.

«Все зависит от того, что они говорили на видеозаписи — если отрицали факты, установленные международными конвенциями, о победе СССР в Великой Отечественной войне, то это реабилитация нацизма. Соответственно, по этой части [статьи] молодые люди ответственности не понесут, потому что такого факта нет», — пояснил он.

Призывникам за их поступок скорее можно вменить статью 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»), предполагает юрист.

«Это наказывается штрафом до 3 млн рублей либо лишением свободы до 3 лет. Но нужно понимать, что реальный срок здесь никто не получит — можно будет в дальнейшем даже прекратить дело с вынесением судебного штрафа, так как преступление средней тяжести. Вероятно, его переквалифицируют на 243.4 УК РФ», — подчеркнул Калинов.

Отрабатывал приемы на памятнике

7 января на территории воинской части в хуторе Молькино недалеко от Горячего Ключа солдаты сняли видео, на котором один из них применяет силовые приемы к памятнику. Молодой человек дал пощечину, несколько раз пнул, а затем «придушил» монумент бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Все это на камеру снимал его сослуживец, а в кадр также попали и другие военнослужащие, которые стояли рядом и смеялись.

После того как видеозапись распространилась в сети, в пресс-службе Южного военного округа заявили об административном и дисциплинарном расследовании в отношении военнослужащих за инцидент с памятником, а также за использование смартфона на территории войсковой части. Добавлялось, что для профилактики подобных нарушений старейшины из Чечни и Дагестана проведут разъяснительные беседы с призывниками своих регионов.

Позднее военный следственный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору») — это отдельная часть в статье о «Реабилитации нацизма». Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, оскверненный памятник посвящен подвигу спецназовца Раушана Абдуллина, который погиб 8 августа 2008 года во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией.
В ходе боя раненому Абдуллину удалось остановить прорвавшийся танк выстрелом из гранатомета — он скончался от потери крови и был удостоен звания Героя России посмертно.

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