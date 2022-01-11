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Общество

В Москве значительно вырастет заболеваемость COVID-19 в ближайшую неделю

Собянин призвал мобилизовать систему здравоохранения Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за распространения «омикрон»-штамма ситуация в столице может стать напряженной в ближайшие дни. Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19. Во время встречи речь, в частности, зашла о том, как обстоят дела с распространением «омикрона» в России. Эксперты утверждают, что выявлено более 300 случаев заражения в 13 регионах России, хотя в декабре их было всего около 100.

Ситуация с COVID-19 в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что специалисты фиксируют значительное количество москвичей, зараженных «омикрон»-штаммом. Он добавил, что в ближайшие 7-10 дней московские власти ожидают значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сказал на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин считает, что в такой ситуации необходимо мобилизовать систему здравоохранения, в частности, привлечь дополнительный коечный фонд и тщательнее контролировать ношение масок в общественных местах.

«Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение», – считает мэр Москвы, предположив, что при новой волне заболеваемости ситуация может оказаться критичнее, чем при предыдущих этапах эпидемии.

В то же время он рассказал членам правительства, что в новогодние праздники уровень заболеваемости резко не повышался.

«Праздничные дни в Москве прошли более или менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что в общем тоже для Москвы означает невысокий уровень», – обратил внимание чиновник.

«Омикрон» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрированы более 300 случаев заражения «омикрон»-штаммом. В декабре прошлого года их было всего около 100. По ее словам, несколько случаев заражения были завозными из 25 стран.

Попова также подчеркнула, что лидерами по завозу новой мутации COVID-19 стали ОАЭ, Великобритания, Турция.

«На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек. 49 случаев – из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. И уже на примере РФ убедились о крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности [заразности. – прим. «Газета.Ru»]», – отчиталась чиновница на заседании, отметив что очаги заболеваемости закрыты.

Случаи регистрации «омикрон»-штамма зарегистрированы в 13 российских субъектах. «Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан» , – добавила Попова.

Помимо высокой заразности новой разновидности коронавируса по сравнению с его предшественниками, специалисты выявили еще одну особенность «омикрона».

Его инкубационный период существенно короче. По словам Поповой, зараженный этим штаммом человек представляет угрозу для окружающих уже через сутки-двое. «А симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки», – уточнила глава Роспотребнадзора.

Из-за распространения в стране «омикрон»-штамма премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов заседания быть готовыми к любому развитию событий.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко опроверг неоднократные заявления как российских, так и зарубежных специалистов о том, что «омикрон» не приводит к тяжелому течению заболевания, как «дельта».

«К сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки — мы контактируем с нашими коллегами за рубежом — заполнены», – констатировал министр.

По его словам, большинство госпитализированных – непривитые граждане. Особенно эта закономерность прослеживается среди пациентов старшей возрастной группы.

Глава ведомства отметил, что от нового штамма позволяет защититься ревакцинация отечественным препаратом «Спутник Лайт». Такой способ защиты, согласно российско-итальянскому исследованию, «дает хорошую вирус нейтрализацию».

«Поэтому мы сегодня рекомендуем настоятельно пройти ревакцинацию переболевшим и ранее вакцинированным», – подчеркнул Мурашко, добавив, что уже почти 11 миллионов россиян сделали это. По его словам, у властей есть «механизмы влияния». «Главное – ими воспользоваться своевременно», – сказал министр здравоохранения России.

Несмотря на то, что есть данные об эффективности «Спутника Лайт» против штамма «омикрон», Мурашко считает, необходимо «оценить эффективность действия лекарственных препаратов и вакцин».

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