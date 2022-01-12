«Изгибается, как змея». Как «Спутник V» нейтрализует «омикрон»

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина «Спутник V» сохраняет эффективность против штамма «омикрон», в отличие от препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Он отметил, что американцам пришлось разрабатывать модификацию вакцин от COVID-19 потому, что «у них вакцины против «омикрона» не работают». Российскую же вакцину от коронавируса, отметил он, не нужно модифицировать под новый штамм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Векторную вакцину от коронавируса «Спутник V», в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под штамм «омикрон». Об этом заявил в среду, 12 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Виден конец острой фазы пандемии». Итоги исследования пациентов с «омикроном» в ЮАР Проведенное в Южной Америке исследование указывает на окончание острой фазы пандемии COVID-19, пишет... 09 января 23:28

«Остается та же самая рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», — отметил он в беседе с «Интерфаксом».

Заявления западных компаний о разработке модификации их препаратов от COVID-19 связаны с тем, что «у них вакцины против «омикрона» не работают в отличие от «Спутника V», который работает», заявил Гинцбург. Он сослался на результаты совместного исследования Центра им. Гамалеи и Национального института инфекционных заболеваний Италии.

По его словам, «Спутник V» работает против разных штаммов.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против «уханьского» варианта. А у нас в «Спутнике» — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — пояснил Гинцбург.

Модификация вакцин

Гендиректор компании Moderna Стефан Бансель ранее сообщил телекомпании CNBC, что они работают над созданием специальной бустерной дозы против «омикрона». Ожидается, что она будет готова к осени этого года. «Дельтакрон». Что известно о найденном на Кипре штамме коронавируса Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» обнаружили на Кипре. Новый... 09 января 11:27

В свою очередь, гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина его компании против штамма коронавируса «омикрон» будет готова к весне. Уже начато производство первых доз, добавил он. По его словам, новый препарат будет защищать и от других штаммов коронавируса.

Телеканал отмечает, что данные из Великобритании показали: Pfizer и Moderna имеют почти нулевую эффективность против «омикрона» всего через пять месяцев после вакцинации. Данные из Канады и Дании свидетельствуют об низкой эффективности этих препаратов уже через два-три месяца.

«Омикрон» в России

В РФ официально зарегистрированы 305 случаев заболевания «омикроном», сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что в стране возможен рост числа новых случаев заражения коронавирусом до отметки в 100 тыс. в сутки и выше. «Омикрон» умудрился выхватить кусочек другого вируса» Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, чем значительно отличается «омикрон»-вариант... 10 января 00:30

«И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России», — указала Попова, отметив, что такой рост возможен при невыполнении противоэпидемиологических требований.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что, «в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон» и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает».

Темпы вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России почти год назад, 18 января 2021-го. Оперативный штаб поставил задачу достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. В Центре Гамалеи оценили необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон» Вакцину против COVID-19 «Спутник V» не потребуется модифицировать под новый штамм... 12 января 11:21

В середине декабря прошлого года Гинцбург говорил, что пандемия закончится, когда 70-75% населения РФ будут иметь защитные антитела к COVID-19. Такого показателя можно достичь при высоких темпах вакцинации в течение шести месяцев, уточнил он. Для этого число прививаемых в сутки россиян, по его оценкам, должно быть в 10 раз больше, чем сейчас.

«В день 500-600-700 тыс. человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», — считает директор Центра им. Гамалеи.

По состоянию на 10 января 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,88% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).