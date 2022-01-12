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Общество

«Ее заминировали, кайф». Как ученики и родители отнеслись к эвакуации школ Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга: угрозы о «минировании» 151 школы отправляли «из ближнего зарубежья»

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В среду 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. По родительским чатам было распространено письмо с угрозами. Многие мамы и папы запаниковали, а детей сотрудники учебных учреждений зачастую выводили на мороз без теплой одежды. Температура воздуха при этом была -21°С.

«Я взорву школу»

«Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрете», — говорится в письме, разосланном 12 января по родительским чатам Екатеринбурга.

Учительница одной из «заминированных школ» рассказала местному изданию Е1.RU, что послание также поступило на электронную почту многих учебных учреждений, но сначала ушло в спам, поэтому «увидели его не сразу».

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Согласно данным местного департамента образования, эвакуирована 151 школа. Также в городе эвакуированы Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. По факту каждого «минирования» правоохранительные органы проводят проверку.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с изданием URA.RU предположил, что сообщения с угрозами могли поступить из-за рубежа. Он уточнил, что такие атаки происходят на Урале регулярно.

«Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — считает градоначальник. А источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в «минировании» подозревается человек, проживающий в Латвии.

Мэр рассказал, что городские власти разбираются в ситуации и держат связь со спецслужбами. По его словам, все началось с трех часов ночи. Проснувшиеся преподаватели заметили, что на почтовые адреса школ пришли уведомления о якобы минировании.

«Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения (об эвакуации – «Газета.Ru») приняты. Все организованно, без паники. Понятно, что родителям (доставлены — «Газета.Ru») неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал Орлов.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленные занятия до конца недели. Но мэр подчеркнул, что о массовом отправлении школьников на обучение из дома речи не идет.

Родители в панике

Многие мамы и папы запаниковали, узнав о массовой эвакуации. «Директор образно рассказал нам о том, что было в тексте этого письма с угрозами: школу ненавидит, что-то подобное. Письмо было отправлено с какого-то странного адреса. Всех в итоге отправили по домам. Учителя отреагировали спокойно. А вот родители отнеслись по-разному. Были такие, которые кричали, чтобы срочно отдали вещи: у кого-то рюкзаки в школе остались», — рассказала педагог одной из пострадавших школ изданию «Е1.RU».

Некоторые родители боятся возвращать детей в школы после произошедшего. А многим не понравилось, как их оповестили о случившемся.

«Всем классным руководителям срочно оповестить родителей, что по техническим причинам уроки сегодня начнутся позже». Ну и все. Потом уже от себя классный руководитель добавила, что отправит задания и сегодня будем учиться из дома. А про «минирование» уже прочитали из новостей», — сказал отец одного из учеников.

Мать еще одного из учеников пожаловалась, что из-за эвакуации дети оказывались зимой на улице буквально в одних кроссовках. После «минирования» обратно в здания школ никого не пускали.

«Нашу школу тоже эвакуировали, час дети мерзли на улице, потом их отпустили домой. Пришли и сразу сами сели по тазикам ноги греть — обычно заставлять приходилось. И уже им написали обратно возвращаться в школу. Издевательство какое-то — туда-сюда бегают и мерзнут! У меня три школьницы, хорошо, что старшие младшую забрали, а ведь многим родителям пришлось с работы отпрашиваться и мчаться обратно за ребенком в школу, так как первоклашек не отпускали одних домой, даже тех, кто сам ходит. Видимо, совсем ни ума, ни фантазии у отправителей таких лжесообщений», — посетовала многодетная мать.

«Случился трэш»

Тем временем, местные школьники делятся со своими подписчиками в TikTok видеороликами, снятыми во время эвакуации.

«Случился треш! Время 07:55, всех вывели из школы. Школу закрыли. Пожарную тревогу не включали», — рассказал на видео один из учеников.

Многие ребята радуются неожиданной отмене занятий. «Школу заминировали, кайф», — считает один из эвакуированных детей.

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