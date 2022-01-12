Перед смертью назвал имя убийцы: что известно о стрелявшем в депутата из Нижнего Новгорода

Для поимки 39-летнего Сергея Смирнова, подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского района Валентина Розина, полицейским пришлось объявить план «Перехват». В итоге мужчину поймали у самого его дома. Причин для убийства у Смирного могло быть несколько — ревность, несвоевременная выплата зарплаты или неприязнь. О том, что произошло в Нижнем Новгороде — в материале «Газеты.Ru».

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского района Валентина Розина. Им оказался 39-летний Сергей Смирнов. По версии следствия, он был знаком с убитым чиновником.

Предполагается, что 11 января Смирнов пришел домой к Розину и выстрелил в него, попав в печень – пуля прошла на вылет. 59-летний депутат смог добраться до центральной районной больницы, но медики не успели его спасти.

Перед смертью Розин сообщил имя своего убийцы: «Сергей Смирнов».

Но на допросе задержанный заявил, что в местного политика стрелял не он, а просто «кто-то мимо пробегал и выстрелил», пишет Telegram-канал Shot.

Смирнов был бригадиром в строительной компании Розина «Русский лес», добавляет Shot. Рассматриваются несколько версий причин преступления.

Первая: Смирнов приревновал свою новую сожительницу к Розину. Женщина, как и Смирнов, работает в компании бизнесмена, но на должности бухгалтера. Ради пассии Смирнов якобы бросил жену и детей.

Вторая – личная неприязнь. У Розина и Смирнова, как сообщает Shot, был конфликт. Депутат планировал уволить подчиненного.

Третья версия предполагает, что Смирнов мог убить своего начальника из-за невыплаченной зарплаты. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

После того, как Смирнов ранил Розина, он попытался сбежать. В этом ему якобы помогла его любовница. Предположительно, она довезла Смирнова до лесополосы и оставила там. Отыскав ближайший населенный пункт, мужчина стал искать место для ночлега. Он постучался к местной жительнице и рассказал, что устал и замерз. Та его накормила и приютила.

Тем временем сотрудники ДПС остановили возлюбленную Смирнова. Она рассказала правоохранителям, что высадила сожителя у лесополосы безоружного. Силовики объявили план «Перехват». Его искали в Городце, Ковернино и Семёнове.

Утром 12 января незнакомая женщина, которая впустила Смирнова в дом, вызвала такси себе домой до адреса квартиры Смирнова в Нижнем Новгороде. Именно эту машину остановили полицейские и задержали подозреваемого, который прятался на полу под задними сидениями.

При себе, по данным Telegram-канала Ni Mash, у нижегородца был нож. В сеть также попало видео задержания Смирнова.

По данным RT, на депутата Валентина Розина зарегистрировано пять единиц оружия. У Смирнова было три охотничьих ружья. По словам сына погибшего политика Ильи, подозреваемый сам ему рассказывал о своем оружейном арсенале.

Молодой человек в комментарии телеканалу «360» подтвердил информацию о том, что Смирнов уже сидел в тюрьме: «Мне он сам рассказывал, что ранее судимый. Он мне сказал, что у него 162-я, за разбой с оружием». По данным RT, у Смирнова есть еще две судимости – за кражу и убийство.

Илья также рассказал, что Смирнов и его отец были знакомы около 5-10 лет. Сын подтвердил, что мужчина работал у депутата. При этом парламентарий не жаловался на работника, и у них были исключительно рабочие отношения. Илья также заявил, что не знает истинной причины трагедии, но охарактеризовал Смирнова как «вспыльчивого, конфликтного» человека.

Сын бизнесмена предполагает, что конфликт между мужчинами возник вблизи сельского магазина: «По разговорам, да, на улице в районе магазина. Или за магазином, или перед магазином, я не знаю точно».

Розин родился и провел всю жизнь в Ковернинском районе. Здесь же у него был свой бизнес по продаже стройматериалов, изготовлению изделий из дерева и созданию банных печей – ООО «Русский лес». Фирму будущий политик открыл в нулевые. Депутатской деятельностью он занимался последние 11 лет.