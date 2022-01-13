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Общество

«Сел на шею, свесил ножки»: что рассказали соседи об омском насильнике с березы

Жительница Омска объяснила, как подозреваемый в изнасиловании попал на дерево

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В Омске возбудили уголовное дело после того, как 15-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери. Знакомые семьи рассказали «Газете.Ru», что подозреваемый — алкоголик и наркоман, в прошлом неоднократно судим. Они утверждают, что ранее за мужчиной уже замечалось агрессивное поведение: он избивал как свою сожительницу, так и ее ребенка. На призывы родственников и друзей разорвать эти отношения мама девочки никак не реагировала.

«Бежал за ним с битой»

Утром 13 января жители Омска опубликовали в сети видео, на котором мужчина залез на березу и вызывающе себя вел, при этом он находился в неадекватном состоянии. Впоследствии выяснилось, что это 38-летний местный житель, который незадолго до этого изнасиловал 15-летнюю девочку, дочь своей сожительницы. По неподтвержденным данным, его зовут Роман Щукин.

В настоящий момент он задержан сотрудниками правоохранительных органов. В СМИ появились записи его допроса в момент задержания — на вопросы оперативников Щукин не отвечает и издает нечленораздельные звуки. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Пострадавшая госпитализирована, ей потребовалась операция.

Жительница Омска Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы) рассказала «Газете.Ru», что проходила мимо дерева, на котором стоял подозреваемый — тот, по ее словам, шатался и громко кричал, а спустя непродолжительное время, уже успокоившись, начал спускаться. От других свидетелей происходящего женщина узнала подробности.

«Шла на работу и увидела, как на дереве кричит мужчина. Вызвали полицию и МЧС, а потом ко мне подошла девушка, которая оказалась старшей сестрой изнасилованной», — поделилась Ольга.

По словам очевидицы, после преступления разобраться с Щукиным решил не муж сестры девочки, как сообщали СМИ, а дядя пострадавшей.

«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — утверждает она.

Хозяйки в момент изнасилования не было дома. По информации Mash, утром ей позвонила соседка и сказала, что из квартиры слышен шум. Та попросила сходить и проверить, что происходит, но сожитель женщины заверил, что все нормально. Когда мать узнала о случившемся и прибыла домой, то обнаружила, что у дочери разбито лицо, пояснила Ольга со ссылкой на сестру пострадавшей.

Пил, употреблял и избивал

Со слов Ольги, старшая сестра пострадавшей девочки уточнила, что Щукин в прошлом неоднократно судим и постоянно употребляет синтетические наркотики.

«Она [сестра] сказала мне, что много раз говорила маме, чтобы она выгнала его. Но та отвечала: «Куда же я его выгоню, на мороз, что ли? Жалко», — отметила Ольга.

Известно, что подозреваемый уже давно нигде не работает. В эту квартиру Щукин переехал семь лет назад, заявила «Газете.Ru» подруга матери пострадавшей Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы).

«Они с Леной уже около семи лет были вместе, за все эти годы, за это время он не проработал и дня. Абсолютно все ей говорили выбросить этого урода на улицу, потому что он же бывалый. Даже не знаю, сколько раз он сидел», — рассказала она. В СК позднее уточнили, что мужчина был судим за кражи восемь раз.

Светлана подтвердила, что Роман Щукин является наркозависимым и заядлым любителем выпить, а также отличается агрессивным поведением — бьет сожительницу и ее младшую дочь.

«Там и так район ужасный, так она еще и это чудовище привела в дом», — посетовала она.

Светлана охарактеризовала Щукина как «отвратительного и абсолютно типичного уголовника и наркомана». Она уверена, что мужчина использовал свою сожительницу.

«Сел на шею к женщине постарше и свесил ножки. Лена работала постоянно, поэтому и не замечала, скорее всего, как это животное смотрит на ее дочь», — добавила Светлана.

Мать девочки дала показания полиции и приехала в больницу к дочери. «Она в очень ужасном состоянии, плачет. Не понимает, как такое могло произойти. Она любит детей, но пока не понимает, что сама виновата», — заключила Светлана.

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