«Пустое занятие». В Минздраве высказали отношение к измерению антител

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает «самым правильным» вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны ведомством — то есть через полгода. По его мнению, не следует принимать решение о прививке от COVID-19 на основании измерения антител. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Принимать решение о вакцинации от коронавируса на основании измерения антител не научно — прививаться стоит раз в полгода, исходя из рекомендаций Минздрава. Об этом в пятницу, 14 января, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. «Это не локдаун». Работодателям порекомендовали переводить сотрудников на удаленку Если человек почувствовал себя плохо — не нужно ходить на работу, заявил бывший главный санитарный... 13 января 10:17

«Решение делать прививку на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований, это пустое занятие», — указал он в интервью РБК.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням считает «самым правильным вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, то есть через полгода».

Чуланов добавил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям. Коммерческие лаборатории могут коррелировать с ними, но весьма условно, пояснил эксперт.

«Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%. Тем не менее, определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации», — подчеркнул инфекционист.

Как протекает «омикрон»

Выявленные случаи омикрона в ЮАР, Великобритании и нашей стране протекали нетяжело, прежде всего — у вакцинированных пациентов, отметил Чуланов. Гинцбург рассказал, что был инфицирован «омикроном» Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые... 14 января 09:29

«С другой стороны, если вирус обладает значительно большей контагиозностью, это вызывает пиковые перегрузки. Летальность может быть ниже, но смертность может возрасти. Это будет зависеть от количества заболевших одновременно», — пояснил эксперт.

Инфекционист предупредил, что нельзя относиться к этому штамму в духе «а, подумаешь, нестрашно заболеть».

Он констатировал, что в условиях пандемии шансы заразиться у переболевших, вакцинированных и непривитых, как и у неболевших были и остаются.

«Это одно из недопониманий среди населения: «если я вакцинировался, значит, я не заражусь». Нет. Заражаются все. Вакцинация, ношение масок и дистанция снижают риск заражения, но не до нуля. Вакцинация снижает вероятность развития заболевания», — указал Чуланов.

Будут ли новые локдауны...

Ограничительные меры применяются и сейчас, решения по ним принимают регионы, а их уровень и длительность зависят от ситуации и оценки рисков, напомнил инфекционист. В Роспотребнадзоре объяснили какие тесты могут выявлять разные варианты COVID-19 Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна... 14 января 07:08

«Например, в Китае жесткий эпидемиологический контроль, там даже в случае наличия антител и вакцинации человек все равно на 21 день направляется на изоляцию в гостиницу и не выходит оттуда, пока не пройдет этот период. Если ты не заболел, то тебе разрешают перемещение по стране. Если заболел, попадаешь в больницу. Если случаи возникают в стране, то быстро изолируется район», — рассказал он.

...и каким должен быть охват вакцинации

Комментируя оценки необходимого уровня коллективного иммунитета, Чуланов высказал мнение о том, что «60% уже недостаточно, чтобы остановить пандемию». «Некоторые страны уже достигли и охвата 80%, но при этом уровень заболеваемости у них не снижается, иногда даже повышается, но важно отметить, что смертность и число тяжелых случаев у них однозначно понижаются. Какой уровень считать тем, который защитит нас или значительно повлияет на эпидемический процесс?

Это однозначно выше 80%, но в идеале чем больше, тем лучше». В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к COVID-19 Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител... 14 января 11:26

По состоянию на 12 января 2022 года Россия находится на 94-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 46,31% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Защита антител

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов, утверждали, что уровень антител, равный 300 международным единицам (Bau/мл), полностью защищает от «дельта»-штамма коронавируса.

К такому выводу они пришли после проведенного исследования, в котором участвовали 4 тыс. жителей российской столицы.

Гинцбург говорил, что лиц с таким уровнем антител можно «практически не ограничивать».

Логунов также отмечал, что уровень 300 Bau/мл можно считать достаточным для защиты, но на сегодняшний день нет зафиксированного уровня антител, который мог бы защитить от заражения COVID гарантированно. «Мы видим, что происходит в мире». Власти готовят меры против COVID-19 У России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому удару пандемии в свете... 12 января 14:37

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения не дает оценок о защищенности от инфицирования коронавирусом при достижении какого-либо уровня антител. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно подчеркивала, что их наличие не служит препятствием к вакцинации.

Какой россияне видят жизнь после пандемии

На этом фоне 18% участников общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение» уверены, что их собственная жизнь после окончания пандемии будет заметно отличаться от того, какой она была прежде. 72% полагают, что она будет примерно такой же.

26% респондентов считают, что после пандемии российское здравоохранение будет работать лучше, чем до ее начала, 16% — что хуже, 49% изменений не ждут. 14% опрошенных уверены: вырастет доверие врачам. 21% респондентов думают, что оно снизится, 52% — что ничего не изменится.

По мнению 46% участников опроса, после пандемии россияне станут внимательнее относиться к своему здоровью, 3% считают, что люди будут меньше заботиться о нем, 45% — что пандемия никак не повлияет на эту сферу жизни.

82% респондентов признались, что больше всего боятся «болезни близких и детей».