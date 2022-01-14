Законопроект о QR-кодах доработают под «омикрон»

Законопроект о ковид-сертификатах будет доработан. Документ рассматривался в первом чтении, когда среди штаммов коронавируса самым распространенным был «дельта», поэтому сейчас необходима корректировка. Уже известно, что в законопроект внесут поправки, разрешающие посещать общественные места при предъявлении ПЦР-теста. Об остальных возможных изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении в Госдуме отложили из-за эпидемиологической ситуации в России.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова (цитата по ТАСС).

Вице-премьер подчеркнула, что принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Теперь документ нуждается в корректировке в связи с резким ростом числа зараженных новым штаммом «омикрон».

Голикова также отметила, что правительство уже в пятницу внесет поправки ко второму чтению данного закона. Как сообщает РИА «Новости», по словам вице-премьера Голиковой, поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.

«Сегодня, в соответствии с решением Государственной думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сказала она.

Доработку законопроекта обсудят 17 января

Она добавила, что кабмин подготовил ко второму чтению поправки к данному законопроекту. В частности, предлагается предоставить Минздраву полномочия самому определять сроки действия медотвода от вакцинации, необходимого для получения сертификата. Кроме того, авторы поправок предлагают сохранить возможность получать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста и после 1 февраля 2022 года. Также предполагалось рассмотреть поправку о выдаче документа об иммунном статусе военнослужащих с соблюдением требования о защите их данных.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в России превысило 23 тыс. человек. «В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тыс., сегодня уже 23 820 случаев», — рассказала Голикова.

Как подчеркнул секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, «Единая Россия» предложила отложить рассмотрение документа, так как из-за распространения нового штамма можно «прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию».

«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что последующую доработку законопроекта обсудят 17 января на Совете нижней палаты. «Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Лидер объединения «Справедливая Россия — За правду» ранее отмечал, что рассмотрение документа могут отложить из-за «неготовности населения воспринимать этот закон». «Я думаю, что хватило логики разобраться — овчинка выделки не стоит», — указывал Сергей Миронов.

Законопроект внесли в нижнюю палату в ноябре 2021 года. Первый пакет поправок к нему был одобрен 16 декабря. В соответствии с первоначальной версией документа, для посещения общественных мест совершеннолетним россиянам потребуется либо сертификат о прививке, либо документ о перенесенном COVID-19, либо справка о медицинском отводе от вакцинации.

Данная мера не должна была распространяться на магазины с товарами первой необходимости и аптеки. В случае принятия инициативы норма будет действовать до 1 июня следующего года.