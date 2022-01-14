Турция, Армения, Германия: где россияне могут сделать прививку иностранной вакциной

Российские туристы смогут полететь в Турцию не только на отдых, но и за прививкой иностранной вакциной. Один компонент препарата и сертификат вакцинированного, признанный в Европе, можно будет получить менее чем за 2,5 тыс. рублей. Как рассказали «Газете.Ru» эксперты туристической отрасли, активно вакцинный туризм среди россиян стал развиваться еще в прошлом году, и с тех пор спрос на такие туры растет в геометрической прогрессии. Турция же, вероятнее всего, еще больше увеличит поток, поскольку будет самым дешевым вариантом, предполагают специалисты.

Признается в Европе — и недорого

Турция открывает вакцинный туризм для иностранцев, в том числе и россиян. Вакцинация будет проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт, сообщило 14 января издание «Вестник АТОР». Ранее привиться в этой стране могли только люди, имеющие вид на жительство, а также те, кто приехал в страну по работе. Таким образом, последние нововведения позволят турецкому государству прививать всех желающих иностранцев без исключений.

«Для Стамбула и Антальи мы уже готовы разработать для российских партнеров удобные пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, если нужно — с сопровождением и переводом, опционально — с проживанием в отелях разного уровня», — отметил директор турецкой принимающей компании IstanTour Сунай Сертел.

Туристам на выбор предоставлены единственные две вакцины, одобренные для применения в Турции, — это двухкомпонентные Pfizer/BioNTech и Sinovac.

За каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (около 2,2 тыс. рублей).

При этом данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему, и человек получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Этот сертификат совместим с европейской системой и признается в ЕС. Государственные и частные клиники пока только утверждают этот регламент. Но советую обращаться к специализированным туроператорам, которые занимаются медтуризмом. Преимущество Турции в том, что в страну летает большое количество авиаперевозчиков, там очень бюджетное жилье и интересные гастрономические, исторические и прогулочные экскурсии, например в Стамбуле», — пояснил он.

Чаще приходится приезжать дважды

В целом же организованный вакцинный туризм для россиян стартовал еще в прошлом году. В лидерах были такие страны, как Сербия, Хорватия, Армения, Болгария, Греция и многие другие, пояснил Горин.

«В масштабах всего выездного туризма это не очень большие цифры. За прошлый год мы в целом отправили за рубеж 7,7 млн человек. В вакцинные туры в среднем в месяц в разные страны мира — от 5 до 7 тыс. человек», — уточнил вице-президент РСТ.

Одной из первых стран для вакцинных путешествий открылась Сербия — эту страну туроператоры начали предлагать еще в начале сентября, затем добавилась Хорватия, Греция, Армения, добавила PR-директор туркомпании «Русский экспресс», которая занимается организацией туров, Анна Филатовская.

«В Сербии стоимость туров от 50 тыс. рублей, но там все вакцины двухкомпонентные, поэтому придется приехать дважды. То же самое и в Армении — турпакет от 27 тыс. рублей. Есть вариант однокомпонентных вакцин в Греции (от 76 тыс. рублей) либо Хорватии (от 44 тыс. рублей) — там несколько вакцин, но наши туристы в основном выбирают Johnson&Johnson», — отметила она.

В свою очередь, Дмитрий Горин подчеркнул, что также существуют и туры в Германию, но они обойдутся россиянам дороже из-за необходимости заключения медицинского контракта — в среднем от 70 тыс. рублей. Он напомнил, что прежде чем выбирать страну и время выездной вакцинации, стоит изучить срок действия сертификата.

«У всех сертификатов разный срок действия. В России — 12 месяцев, в ЕС — 9 месяцев, на Кипре и Греции — 7 месяцев, в Израиле — 6 месяцев, на Мальте — 3 месяца», — сказал он.

«Спрос растет в геометрической прогрессии»

Спрос на вакцинные туры россияне обозначили еще летом прошлого года, и желающих по-прежнему очень много, подчеркнула представитель компании «Русский экспресс».

«Он [спрос] растет в геометрической прогрессии. Кроме того, многие едут [прививаться] сами, поэтому можно говорить, что поток огромный. После окончательного разрешения со стороны Турции мы ожидаем еще больший скачок спроса на зарубежную вакцинацию», — предположила Филатовская.

Того же мнения придерживается и Горин. По его оценке, Турция войдет в первую пятерку стран во вакцинному туризму. Дело в том, что

Турция, вероятно, станет самым дешевым вариантом для россиян, в особенности, если будет возможна ревакцинация одним компонентом иностранной вакцины, добавила PR-директор туркомпании.

«Турция, я так предполагаю, будет наиболее бюджетным и доступным вариантом вакцинного туризма. Кроме того, была информация, что тем, кто полностью вакцинирован «Спутником V», можно будет поставить бустерную прививку — Pfizer», — заключила она.