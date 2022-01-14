«Омикрон доминирует»: Собянин предсказал рост заболеваемости в Москве

В субботу, 15 января, суточные показатели заболеваемости в Москве могут достигнуть 7 тыс. Такие прогнозы дал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения диагностического центра лабораторных исследований департамента здравоохранения на Варшавском шоссе. В этом учреждении, в частности, проводят секвенирование генома коронавируса.
«Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом», – констатировал мэр Москвы. Он отметил, что такие показатели – это сигнал о скором повышении числа заболевших.
«Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни – вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тыс. человек, заболевших ковидом», – уверен Собянин.
Чиновник предположил, что на следующей неделе специалисты выявят еще больше заболевших. «Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет», – заметил он.
Столичный мэр подчеркнул, что несмотря на это россиянам необходимо беречь свое здоровье. «Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», – заключил он.
За последние сутки в Москве выявили 5 712 новых случаев коронавируса. Еще в понедельник этот показатель был равен 2 778. За прошедшие сутки всего в России выявлено 23 820 зараженных, выздоровели 24 952 человека, умерли 739.
В Москве впервые «омикрон» выявили 20 декабря 2021 года.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в России выявили 783 случая «омикрон», из них 53% – в Москве.
11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что из-за резкого распространения «омикрона» в ближайшее время среднесуточные показатели заболеваемости по стране могут превысить 100 тыс.
По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, новый штамм коронавируса проявляется, как простуда. В комментарии телеканалу «Москва 24» он сказал, что зараженные испытывают головную боль, повышение температуры и сильную слабость. При этом те, кто заражён «омикроном», не чувствуют боли в груди, так как он не проникает в легкие. Обоняние у пациентов может пропасть, если они уже идут на поправку, и организм победил вирус.
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков ранее дал прогноз о том, сколько продлится новая волна коронавирусной инфекции, связанная с распространением «омикрон»-штамма.
«Волна будет проходить в течение 2-3 месяцев», – сказал он «Петербургскому дневнику».
Систематические модели, основанные на показаниях заболеваемости COVID-19 в США и Европе показывают, что «омикрон» распространяется примерно в пять раз быстрее. «Москва – самый крупный город Европы, скученность колоссальная, поэтому сейчас полыхнет, и будет это очень сильно», – уверен он.
Столичные поликлиники уже начали усиливать работу, сообщила 14 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «омикрон». Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник», – сказала она. В частности, становится больше дежурных врачей, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ, расширяется перечень диагностик, которые могут провести в поликлиниках.
«Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования – например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие», – сказала она.
В рамках борьбы с коронавирусом сотрудники всего транспортного комплекса Москвы будут тщательнее следить за тем, как пассажиры носят маски.
«Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», – сказал РИА «Новости» руководитель казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Проверки продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.
«Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности», - констатировал он.
Во время прошедших новогодних праздников контролеры выявили более 6 тыс. нарушений требований на транспорте, связанных с профилактикой коронавируса. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.
12 января заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что московские власти могут прибегнуть к введению дополнительных ограничений, «когда будут на пределе мощности медицинских учреждений». Он подчеркнул, что в данном случае принимать решения будут, опираясь на показатели госпитализаций.