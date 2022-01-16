Поливалентная вакцина. Российские ученые готовятся к мутациям «омикрона»

Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», рассматривают вариант создания новой вакцины от коронавируса на основе индийского штамма «дельта» и распространившегося из ЮАР «омикрона». Такая прививка будет способна защитить от последующих мутаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замдиректора центра Денис Логунов подчеркнул, что с появлением «омикрона» число заболевших коронавирусом в России будет расти. «Пока у нас эта волна «омикрона» не пройдет, расслабляться рано», — отметил он в эфире телеканала «Россия-1». «Изгибается, как змея». Как «Спутник V» нейтрализует «омикрон» Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина «Спутник V» сохраняет эффективность... 12 января 11:20

Из-за распространения новых штаммов ученые задумались о создании поливалентной вакцины. «Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон» <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», — рассказал Логунов.

Штамм эволюционирует, поэтому необходимо сделать препарат из двух частей: первая будет защищать организм от заражения новыми вариантами вируса, а вторая — уже от мутаций «омикрона».

«Мы все-таки рано или поздно придем, скорее уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность», — добавил ученый.

Моноклональные антитела

В Центре Гамалеи сегодня также начались клинические исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Он вводится внутривенно, с помощью капельницы. Лекарство нейтрализует вирус, а через неделю у больного вырабатываются уже собственные антитела. Препарат дает организму «продержаться» в первые дни заболевания. Обычные антитела быстро выводятся из организма почками, в то время как моноклональные способны циркулировать в крови более десяти дней.

«Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной - четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны», — сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Новый препарат, по его словам, показал высокий результат на этапе доклинических исследований, как и его западные аналоги.

Гинцбург также напомнил, что в России продолжаются исследования назальной вакцины на добровольцах, их планируется завершить в 2023 году. Вакцина является двухкомпонентной, но для ревакцинации достаточно будет одного компонента. Для полной защиты необходима инъекционная прививка: назальная создает местный иммунитет в носоглотке.

Пониженная летальность

На этой неделе коронавирус диагностирован более чем у 152 тыс. человек. Это на треть больше, чем показатель прошлой недели, передает ТАСС. В Москве число заболевших выросло вдвое, до 35,6 тыс. Смертность при этом снизилась на 8,6%. «Еще несколько всплесков»: в ВОЗ заявили, что конец пандемии не за горами Вплоть до апреля, а может быть и дольше, в мире будет сохраняться напряженная ситуация... 10 января 21:54

Штамм «омикрон» отличается от предыдущих вариантов коронавируса тем, что распространяется гораздо быстрее. Как предупредили в Роспотребнадзоре, заразившийся «омикроном» может быть заразным уже через сутки после контакта с инфицированным, задолго до появления симптомов болезни. Именно с этим связывают резкий рост заболеваемости. По информации властей Москвы, доля «омикрон»-штамма среди всех случаев диагностики коронавируса превысила 40%.

В ВОЗ считают, что «омикрон» менее опасен, чем предшествующие варианты. Косвенно на это указывает более медленный рост смертности, чем при появлении «дельта»-штамма.

«Есть сейчас доказательства, что, кажется, «омикрон» менее серьезный, но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», — заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире «Соловьев Live».

В Минздраве ранее не подтверждали информацию о том, что течение болезни у больных со штаммом «омикрон» более легкое. Михаил Мурашко подчеркивал, что «реанимационные отделения в ковид-госпиталях переполнены».