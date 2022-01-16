Преступники на белом Mercedes. Что известно об ограблении вдовы Градского

В Московской области трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подсели к ней с оружием и заставили вернуться домой. Там преступники забрали у нее деньги — 100 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию спустя несколько часов после произошедшего. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

В Подмосковье в воскресенье ограбили вдову умершего в ноябре певца Александра Градского, 37-летнюю актрису и модель Марину Коташенко. Об этом 16 января сообщает «Пятый канал». Градский успел жениться на Марине Коташенко за месяц до смерти Поэт и композитор Александр Градский успел заключить официальный брак с Мариной Коташенко, передает... 17 января 00:14

«Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — 100 млн рублей», — указал источник в правоохранительных органах.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой», полицейские ищут преступников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как организовали нападение

Сообщается, что на 255-м км ЦКАД трое неизвестных мужчин спровоцировали ДТП с участием автомобиля Коташенко, после чего подсели к ней в машину и начали угрожать оружием. Она была вынуждена вернуться в коттедж в Наро-Фоминском районе, где вымогатели забрали у нее деньги. Затем она отвезла их в Апрелевку. Telegram-канал Mash сообщает, что там грабители пересели в белый Mercedes.

Заявление в полицию Коташенко подала только спустя несколько часов после произошедшего.

Как рассказала сама Коташенко, нападение произошло около 12:.0 мск.

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то, что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — прокомментировал инцидент сын певца Даниил Градский, директор по развитию «Градского Холла». Адвокат оценил шансы гражданской жены Градского на его наследство Адвокат Юрий Шель оценил шансы актрисы Марины Коташенко на наследство покойного Александра Градского... 17 января 00:14

Добавим, что Градский заключил официальный брак с Мариной Коташенко примерно за месяц до своей смерти. Певец скончался скончался 28 ноября прошлого года, ему было 72 года.

Борьба за наследство

Коташенко являлась спутницей жизни Градского в течение последних 17 лет. В отношениях родились двое детей: Александр (в 2014 году) и Иван (в 2018 году).

Источники сообщали, что музыкант был против официального оформления отношений и говорил, что и без брака обеспечивает семью всем необходимым. Минувшей осенью Градский, переболевший COVID-19, передумал и в октябре заключил брак с Коташенко, которая моложе него на 35 лет.

Теперь она может претендовать на имущество покойного мужа на законных основаниях. Александр Градский был женат три раза. Помимо Александра и Ивана у него есть еще двое детей — сын Даниил и дочь Мария.

В гражданском браке с Коташенко он приобрел квартиру на Мосфильмовской улице. Кроме того, у Градского есть еще одна квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Стоимость всего имущества певца может составлять около 300-400 млн руб. Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей Вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко подверглась вооруженному нападению, ее... 17 января 00:16

В начале декабря Ольга Градская, бывшая жена музыканта Александра Градского, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».

«Марине Коташенко теперь нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Градским. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья», — сказал адвокат Юрий Шель.

Он указал на то, что наследниками первой очереди являются дети. «Наследство будет делиться между ними в четырех равных долях, если не оставлено завещание. Бывшие жены не имеют на него права», — добавил Шель, предположив, что будет составлен договор. «Наследникам же будут отходить какие-то единицы, а не каждый будет иметь одну четвертую долю. Чтобы можно было нормально наследовать, а не портить друг другу жизнь», — заключил адвокат.

Градский умер на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности народный артист РФ является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала «Голос».