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Общество

«Дети плачут, она орет»: знакомые — о женщине, избившей сына в подъезде

Соседи рассказали о жизни семьи из Нижегородской области, где мать избила ребенка

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Телеграм-канал «Нижний №1»
В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в подъезде избила семилетнего сына. Знакомые подозреваемой рассказали «Газете.Ru», что мальчик осенью перенес две операции на голове из-за сотрясения мозга — мать жаловалась на это в школьном чате. Саму женщину соседи описали как необразованную и иногда выпивающую, а также уточнили, что из квартиры регулярно были слышны крики и плач детей.

«Причитала о беде с сыном»

В поселке Юганец Нижегородской области 43-летняя Екатерина Петрова жестоко избила своего семилетнего сына — запись с камеры, установленной на лестничной клетке в подъезде, была опубликована в соцсетях накануне. Женщина кричит на ребенка, дергает его за рукав и матерится, а затем бьет по голове, крича «Тварь. Быстро домой!» Защищавшийся от матери мальчик получил удар ногой в живот — от боли он упал на лестницу и заплакал.

Как рассказала «Газете.Ru» на условиях анонимности мать одноклассника пострадавшего, в сентябре ему по голове на прогулке попали камнем в голову, после чего он оказался в больнице.

«Они с мамой лежали в больнице долго, так как у мальчика выявили сотрясение мозга.

Сделали две операции. До Нового года они сидели дома на реабилитации. Вот 10 января он вышел в школу, а 13-го, получается (судя по дате на видео), мать его лупит по той же голове.

А как она причитала в родительском чате, что у них такая беда, и говорила, что лишь бы выздоровел и все было хорошо», — поделилась женщина.

Мальчик, по ее словам, нормальный, адекватный и веселый. Помимо него в семье есть еще три дочери — старшая живет отдельно от матери, а трехлетняя девочка и новорожденная вместе с ней.

«Знаю, что у некоторых уже был зуб на эту семью, и уже посылали ранее к ним органы опеки. Может, хоть детей заберут. Лучше уж детский дом, чем эти избиения от мамы», — добавила собеседница.

«Дергает за руки и орет»

Известно, что соседи неоднократно жаловались на женщину в правоохранительные органы — якобы она регулярно устраивает попойки с друзьями, которые, судя по их внешнему виду, ведут асоциальный образ жизни. Вопросы были и к обращению с ребенком — семью проверяли органы опеки, но проблем не выявили. В квартире всегда был порядок, а дети выглядели опрятно.

«Семья многодетная, Катя простая, не слишком образованная. С соседями вроде не скандалила, но относятся к ней скептически, потому что они малообеспеченные. Пару раз она даже просила еду для детей, но больше ничего такого. Что выпивает прям сильно — этого не видно. Но кричит на детей регулярно. Они плачут, а она орет. Отца детей видим редко, вот он тот еще пьяница», — рассказала «Газете.Ru» соседка женщины.

Бывало, что и друзья у Петровой собирались — играла громкая музыка, но плачущих детей можно было расслышать, утверждают соседи. Такие вечеринки сильно докучали другим жильцам, и они жаловались полицейским и в органы ПДН.

«Я видела только, как она их дергает за руки, когда они не слушаются. Но в целом именно она за ними следила. У нее же две девочки маленькие, одна прям вот недавно родилась. Конечно, эта семейка достала всех соседей шумом», — отметила она.

Вместе с тем, знакомая женщины Ксения опровергла все обвинения в пьянстве, а произошедшее назвала последствиями одинокой жизни и послеродовой депрессии.

«Она совершенно нормальная женщина, хорошая мама. То, что произошло, это единственный случай, она просто устала. У нее трое маленьких детей, грудничок, у нее депрессия послеродовая. Никогда не замечала за ней, чтобы она била детей. Про пьянство — это слухи соседей, которым мешают дети. Они постоянно вызывали на нее ПДН, но они ничего не нашли и претензий не имели. А по праздникам выпить могут все», — подчеркнула женщина.

На вопрос о том, где отец или отцы детей, помогают ли они семье, собеседница отвечать отказалась.

Сбежала с дочерьми

По данным СМИ, инцидент с избиением произошел после поминок — женщина перепила и решила таким образом воспитать сына.

После того как видеозапись избиения попала в интернет, к Петровым приехали полицейские. Они сняли побои у мальчика, ребенка доставили в больницу. Его осматривают медики, решается вопрос о месте его дальнейшего пребывания, а при необходимости — госпитализации.

В отношении Петровой были составлены два административных протокола по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Также возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Если женщину признают виновной, то ей может грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. После того как Петрову начали проверять правоохранители, она сбежала с двумя малолетними дочерями.

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