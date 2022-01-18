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Общество

Карантин сократили вдвое. Какие еще меры по коронавирусу обсуждают власти

Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу

Cрок карантина, установленного в связи с пандемией, составлял в России 14 дней. Теперь он сокращается вдвое — до одной недели, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Она добавила, что в 67 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а число выявленных в стране случаев заражения «омикрон»-штаммом достигло 1 682. О том, какие решения были приняты на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом, — в материале «Газеты.Ru».

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер, уточнила Голикова. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — пояснила вице-премьер.

Срок карантина, установленного в России в связи с пандемией, ранее составлял 14 дней.

Меры социальной поддержки

Больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно на фоне подъема заболеваемости COVID-19, также сообщила Голикова. Такой формат предоставления мер, по ее словам, уже показал свою эффективность.

Голикова также призвала расширять применение телемедицинских технологий и привлекать в регионах немедицинских работников на доставку соответствующих лекарств под контролем Росздравнадзора.

Рост заболеваемости

В 67 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 по итогам второй недели нового года. Порядка 500 тыс. пациентов находятся под медицинским наблюдением, в стране развернуто 158,6 тыс. «ковидных» коек, но заняты 69% из них, рассказала вице-премьер.

Стационарное лечение получают только 22% из тех, кто находится под наблюдением.

Число выявленных в России случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах.

«Но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию», — подчеркнула Голикова.

Где распространяется «омикрон»

Около 60% заражений коронавирусом приходится на дельта-штамм, на «омикрон» и другие штаммы — 40%. Доминирование штамма «омикрон» фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Почти 28% заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в России прошли полный курс вакцинации — соответствующие данные привела вице-премьер.

«Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%. Однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%. Ранее переболели, или были вакцинированы, или одновременно переболели и вакцинированы 4,6%», — уточнила она.

Коронавирус вызывает внебольничную пневмонию в 4,1% случаев, у более 40% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

«На основе исследований, которые сегодня проводятся институтами Роспотребнадзора и министерства здравоохранения по клиническим формам течения заболевания, мы видим, что на острые респираторно-вирусные инфекции приходится 54,5% случаев, внебольничные пневмонии — 4,1% и на бессимптомную форму течения заболевания — 41,4%», — сообщила Голикова.

Уровень коллективного иммунитета

Вице-премьер также утверждает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%.

В четырех регионах этот показатель достиг 80% — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 17 января 2022 года находится на 94-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 46,8%.

Перевод на «удаленку»

На заседании Координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно.

«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — отметил он.

Глава кабмина также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим:

«Нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах».

Кроме того, Мишустин указал на необходимость обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена, подчеркнув, что от этого зависит успех борьбы с COVID-19. «Это ответственность региональных властей», — напомнил председатель правительства.

Переориентация поликлиник на прием больных с коронавирусом позволит выделить средства для оплаты возникающих расходов первичного звена. «Однако этого недостаточно, поэтому предусмотрим дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС», — рассказал он.

Дополнительные меры

Мишустин также заявил о необходимости принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечению запаса лекарств в регионах.

Он констатировал, что «последние 10 дней в стране отмечается подъем заболеваемости». «Это происходит неравномерно. Мы внимательно следим за ситуацией в субъектах РФ и видим, что проблемы в них разные. В ряде регионов настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии», — добавил премьер. Для примера он привел республику Тыва, где «за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных в состоянии средней степени тяжести».

«В Ставропольском крае за неделю пациентов в тяжелом состоянии стало больше на 23%, находящихся на ИВЛ — на 43%. Значительный подъем заболеваемости с превышением среднероссийских показателей регистрируется также в Санкт-Петербурге и еще 11 регионах», — констатировал глава кабинета министров. Он потребовал уделять внимание и работе с обращениями граждан, оперативно на них реагировать. В этой связи Мишустин упомянул Санкт-Петербург, где из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от СOVID-19 более четверти не рассмотрены в срок.

Председатель правительства призвал россиян обратить особое внимание на своевременную вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в условиях распространения «омикрона».

«Самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, это то, что вовремя вакцинироваться и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. Прошу все регионы и всех граждан обратить на это особое внимание, пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких», — сказал он.

Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин получит доклад об итогах обсуждения плана мероприятий по противодействию омикрон-штамму. «И мы еще раз оценим все принятые меры для того, чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще», — заключил премьер-министр.

Отметим, что Кремль пока не планирует давать дополнительные указания регионам ужесточать «антиковидные» меры. Губернаторы могут самостоятельно применять те или иные ограничения.

Темпы распространения инфекции

За последние сутки в России выявили 31 252 заразившихся коронавирусом, 688 человек скончались от последствий заболевания, сообщили 18 января в федеральном оперативном штабе.

Условная летальность осталась на уровне 2,97%, а коэффициент распространения инфекции во вторник составил 1,47 в среднем по стране, следует из подсчетов ТАСС.

В Москве индикатор равен 1,46. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за минувшие 24 часа на 8 342 (максимум с 28 октября 2021 года), 69 человек умерли.

Власти Москвы будут планировать новые ограничения только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заявил в свою очередь, мэр города Сергей Собянин.

«До тех пор, пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить, ограничиваясь теми, которые уже приняты», — считает он.

При этом столичные власти продлевают режим самоизоляции для пожилых граждан. «Потому что мы имеем сегодня тяжесть заболевания в основном у активной группы населения, которая передвигалась в праздничные дни, была в туристических поездках и т.д. Когда заболеваемость дойдет до группы пожилых людей, то, возможно, тяжесть заболевания мы увидим другую», — предположил градоначальник.

Он также призвал граждан из групп риска внимательно относиться к своему здоровью. «Мне кажется, такой режим надо вводить уже повсеместно», — сказал Собянин.

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