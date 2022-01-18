«Прошу прощения у россиян»: родители дагестанца оценили скандал в автобусе

Отца и мать угрожавшего «бить всех русских» дагестанца пригласили на разговор в администрацию Кизилюрта. В этом городе родился 29-летний Шугаиб Болатукаев, оскорбивший пассажиров автобуса в российской столице. Сам он уже извинился за свои слова. Тем не менее молодого человека арестовали на два месяца — такая мера пресечения избрана решением Коптевского суда Москвы. По оценкам юриста, шанс избежать лишения свободы у него есть.

Родители дагестанца, устроившего перепалку в московском автобусе, извинились за поведение сына. В мэрии Кизилюрта, в котором родился 29-летний Шугаиб Болатукаев, состоялась их встреча с главой города Магомедом Магомедовым и исполняющим обязанности главы муниципального образования Рамазаном Рамазановым. «Мы будем бить вас»: дагестанец покаялся за угрозы и дебош в московском автобусе Дебошир, который ранее устроил скандал в московском автобусе, заявил на допросе, что сожалеет... 17 января 15:20

В администрации сообщили изданию «Подъем», что Аида и Даниял Болатукаевы «искренне осуждают поступок сына».

«У него очень адекватные родители. Они долгое время в разводе, но на встречу с главой пришли вместе. Они поступок сына осуждают, мама извиняется. Причем это было не так, что как пишут, их заставили, это было действительно искренне. Отец у него глубоко верующий человек. Он сказал, что тем более называть свиньями — это он никогда не приветствовал и не позволял. Они ни в коем случае его не поддерживают. Но они просили СК учитывать, что у него двое детей, он кормилец в семье», — рассказали в мэрии.

Инцидент в московском автобусе произошел после того, как водитель отказался высадить Болатукаева вне остановки. Пассажир обругал водителя, пожилых людей, сделавших ему замечание, и пообещал «бить русских». Видео конфликта быстро распространилось по соцсетям. Судя по кадрам из кабины автобуса, водитель тоже за словом в карман не лез, оскорбляя дагестанца в том числе и по национальному признаку.

Встреча в мэрии Кизилюрта

«Прошу прощения за своего сына. Перед всей страной, перед всеми россиянами», — сказала Аида Болатукаева. Глава Дагестана возмутился инцидентом с уроженцем региона в московском автобусе Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в московском автобусе, в котором называющий... 18 января 19:34

Даниял Болатукаев также заявил, что он против действий сына и извиняется за него — Шугаиб не имел права оскорблять никакой народ. «Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять», — указал Болатукаев-старший.

Извинения от родителей пассажира выглядят уместными, отметил председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. «Считаю, что просить прощения они должны и перед дагестанским обществом из-за того, что из-за их сына такой негатив пошел в адрес всего Дагестана. Он подставил весь Дагестан», — заключил он.

Глава Кизилюрта Магомед Магомедов, в свою очередь, также раскритиковал националистические заявления Болатукаева в московском автобусе. Он выразил надежду на объективное расследование инцидента.

«Трудно представить ситуацию, когда бы родители оказались в более сложном положении. «Варварское проявление». Что ждет пассажира автобуса, пообещавшего «бить русских» Мужчина, пообещавший в автобусе «бить русских», должен принести извинения не только тем, кого... 16 января 19:15

Уважаемые дагестанцы, помните, что находясь на чужбине, вы продолжаете оставаться дагестанцами и являетесь лицом республики.

Именно по вашим поступкам, словам и действиям судят о вашей семье, родителях, родному городу и республике. Будьте достойны своего прекрасного, многонационального, дружного и дружелюбного Дагестана. Не заставляйте отцов склонять свои седые головы, а матерей лить слезы и просить прощения за вас. Будьте достойными сынами Дагестана», — отмечается в Instagram-аккаунте мэрии города.

О том, что молодой человек должен принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всему дагестанскому народу, от лица которого он выступал, заявил ранее и глава региона Сергей Меликов. СК возбудил дело против пообещавшего «бить русских» дагестанца Следственный комитет открыл уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении уроженца Дагестана... 18 января 19:34

Сам обвиняемый заявил на допросе, что сожалеет о сказанных им словах. Он рассказал, что разозлился из-за того, что водитель оскорбил его.

18 января Болатукаев был арестован на два месяца решением Коптевского суда Москвы, передает во вторник, 18 января, Telegram-канал Mash.

Что грозит дагестанцу

Напомним, СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ — Болатукаеву грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни.

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», — пояснили в ГСУ СК России по г. Москве. Полицейские установили личность угрожавшего русским уроженца Дагестана Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность мужчины, который угрожал расправой русским... 18 января 19:34

Такие деяния, согласно Уголовному кодексу, наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей (или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от двух до трех лет), либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет (с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет), либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Однако в данном случае обвиняемый может избежать заключения.

«Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Принесение извинений потерпевшему является смягчающим наказание обстоятельством — так же, как и если доказано будет, что водитель вел себя аморально. Кроме того, к смягчающим обстоятельствам могут быть отнесены личность преступника, если он впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.