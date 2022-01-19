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Общество

«Не понимает сути обвинений»: в Москве задержали главврача «Матросской тишины»

Главврача «Матросская тишина» подозревают в получении взяток за диагнозы

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Александр Щербак/ТАСС
Главврач СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко за деньги ставил осужденным и арестованным необходимый для освобождения или перевода в больницу диагноз, заявили в СК. Сам Кравченко не понимает, в чем он виноват, и переживает, что после его дела из СИЗО вообще перестанут выпускать по состоянию здоровья, сказали в Общественной наблюдательной комиссии.

Главврача при СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко подозревают во взяточничестве и превышении полномочий. Как рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, следствие считает, что Кравченко получал деньги от арестованных и осужденных в период с 2020 по 2021 год. За это он делал «медицинские освидетельствования, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц».

Эти решения стали впоследствии основаниями для освобождения от наказания или ареста содержащихся в изоляторе или для перевода заключенных в больницу, чтобы улучшить им условия.

«В ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов», – отметила Иванова.

В пресс-службе СК уточнили, что Кравченко проходит подозреваемым по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом) и ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по первой статье составляет восемь лет лишения свободы, по второй – четыре года.

Как рассказал член ОНК Александр Хуруджи в комментарии РБК, Кравченко был задержан 18 января: «Его задержали вчера поздно вечером, практически ночью, на работе. Его вели по коридору, это видели сотрудники следственного изолятора». О задержании стало известно только в среду, 19 января.

Главврач «Матросской тишины» не признает свою вину. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева. Она посетила его в изоляторе. По словам Меркачевой, задержание произошло утром, а не вчерашним вечером.

«Кравченко не признает вину и не понимает сути предъявленных ему обвинений. Его задержали сегодня утром, допросили, а затем отправили в ИВС. Ожидается, что завтра суд изберет ему меру пресечения, вероятно, это будет арест», – предположила она.

Меркачева также рассказала, что у задержанного нет жалоб на сотрудников изолятора, его права соблюдаются.

В ОНК в комментарии RT добавили, что Кравченко рассказал, что по его делу допрашивают других сотрудников «Матросской тишины» и работников медсанчасти УФСИН Москвы.

«Я боюсь, что теперь из московских СИЗО после этого дела вообще никого по здоровью освобождать не будут», – сказал он правозащитникам.

Вопрос об аресте будет рассматриваться 20 января в Пресненском районном суде. По словам представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, следствие будет настаивать на заключении под стражу.

«Московский Комсомолец» пишет, что допрос Александра Кравченко может быть связан с делом бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, находящегося сейчас в «Матросской тишине».

В 2019 году Коршунов получил семь лет лишения свободы за махинации с обувью в рамках госконтракта. В марте 2020 года замоскворецкий суд Москвы приговорил его еще к девяти годам колонии по делу о растрате, ущерб государству составил свыше 155 млн руб. Сейчас идет процесс по третьему делу — о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт изолятора в Симферополе.

«Коммерсантъ» отмечал двумя днями ранее, что комиссия ФСИН после обследования Коршунова установила, что у него есть миастения. Это заболевание входит в перечень недугов, при которых нельзя находиться под стражей. Но сотрудники ФСИН решили, что эта болезнь не сильно влияет на его состояние и он может и дальше пребывать в СИЗО.

«МК» отмечает, что официальное оформление этого диагноза якобы шло долго, были данные о вымогательстве взятки.

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