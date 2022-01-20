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Общество

«Признался под током». Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени отказался от показаний

Предполагаемый убийца тюменской школьницы сообщил, что признал вину под пытками

Обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной утверждает, что полицейские якобы пытали его током, чтобы выбить признательные показания. Он заявил, что «не совершал ничего, в чем его обвиняют», и попытался обжаловать отказ следователя возбудить дело по факту пыток. При этом за последние 30 лет в Тюмени пропали уже девять детей, а в СК ранее заявили, что причастность Бережного к случившимся ранее преступлениям не подтвердилась.

Житель Тюмени Виталий Бережной сообщил, что представители правоохранительных органов оказывали на него давление во время следственных действий, «в том числе и физическое». Мужчину, по его словам, пытали током, а признательные показания вовсе не были «чистосердечным признанием».

«На всем протяжении следственных действий оказывались противоправные действия сотрудниками полиции. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал», — сказал он журналистам перед судебным заседанием (цитата по РИА «Новости»).

На уточняющий вопрос корреспондента о том, виновен ли он, обвиняемый ответил: «Нет».

«Моя кровь чиста»

Бережной рассказал, что во время следствия его сестре, матери и жене поступали угрозы от неизвестных лиц. Он не смог сказать, были это сотрудники полиции или нет. На сотрудников СИЗО, в котором он сейчас содержится, у мужчины жалоб нет.

Обвиняемый также указал на нестыковки в материалах дела — речь, в частности, идет о об установлении факта употребления наркотиков. «В деле есть показания, что меня обвиняют в употреблении наркотиков, в деле есть справки, что их я не употреблял. Моя кровь чиста», — цитирует его тюменское издание 72.ru.

Кроме того, Бережной пожаловался, что его бывший адвокат Татьяна Крылова оказывала содействие следственным органам, «делала все с подачи следствия». Защитник прекратила работать с подзащитным еще в октябре. В разговоре с URA.RU адвокат рассказала, что Бережной не высказывал ей претензий, а её выход из дела «был связан с тактикой защиты».

«Решение о моем выходе стало обоюдным. Это связано с тактикой ведения уголовного дела. Пока его будет вести другой юрист. Но не могу сказать, что я снова не вернусь в это дело», — добавила Крылова.

Мужчина также отрицает, что участвовал в поисках убитой девочки (ранее об этом сообщали в СМИ).

«В первый раз я ее увидел на баннерах, на которых было ее лицо. В поисках Насти не участвовал — в этот период я работал в мебельной организации, у нас были каждый день заказы, я приходил домой только переночевать», — утверждает он.

Сторона защиты ранее подала жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. Во вторник, 20 января, Ленинский районный суд ее рассмотрел. Бережной присутствовал в зале суда.

«Обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа. В связи с чем судом производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного прекращено», — сообщила судья.

Комментируя вердикт, адвокат Бережного Елена Шихова подчеркнула, что будет пытаться доказать факт пыток.

«Противник сдался без боя. Обидненько немного, но цель достигнута. Решение противозаконное отменено. Моя задача — доказать, что его пытали», — сказала она журналистам.

Как задерживали Бережного

Настя Муравьева пропала 30 июня прошлого года. Несколько недель девочку искала вся Тюмень. 19 августа ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на берегу озера в 2,5 км от ее дома. Спустя неделю задержали предполагаемого убийцу — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного, сотрудника мебельной фабрики. Его обвинили по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). К делу подключился центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщали источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчину удалось идентифицировать после просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города. Тогда предполагали, что Бережной может быть причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям.

Практически сразу после задержания сотрудник фабрики дал признательные показания. Он рассказал, что в момент убийства находился в алкогольном опьянении. Ему удалось заманить девочку к себе в квартиру, после чего он изнасиловал и задушил ее.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Коробку он оставил у озера, где ее позже нашли во время покоса травы.

Останки были завернуты в полиэтилен и кусок половика, вторую часть которого обнаружили в доме Бережного.

«Оперативникам удалось выяснить, что указанная бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех — для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников этого цеха был обнаружен тот самый половик», — описывали в МВД ход следствия.

Позже были проведены ДНК-тесты, и пробы ДНК обвиняемого совпали с образцами, изъятыми на теле убитой.

После гибели Насти Муравьевой российские СМИ напомнили, что за последние десятилетия в Тюмени произошла целая серия пропаж и убийств детей. С конца 1990-х годов пропали семь девочек и один мальчик в возрасте от восьми до 16 лет: 30 мая 1997-го года Люба Симонова не вернулась от подруги. Позже на остановке «Учхоз» на окраине Тюмени с разницей в 14 месяцев пропали ещё две девочки. 30 октября 1998 года пропала Ирина Касьянова. Ей было 13 лет. В декабре 1999 года – 12-летняя Алена Имамова. Все эти уголовные дела переданы подразделению центрального аппарата Следственного комитета России.

В феврале 2001-го года исчезла 11-летняя Софья Телешева. Позже её нашли убитой. В 2002-м также после нескольких дней исчезновения нашли тело 13-летней Анны Букриной, экспертиза показала, что она не ела четверо суток, а умерла от удушения. Следующим с детской площадки пропал Эдуард Алимбаев. Ему было восемь лет.

В августе 2009-го 12-летняя Настя Ложкина пропала по дороге в магазин. Свидетели сообщили, что видели, как она уехала на автомобиле светлого цвета.
12 октября 2010 года в 300 метрах от школы пропала 11-летняя Аня Анисимова. В 2011-м году по дороге из школы домой пропала 12-летняя Анастасия Трегубова. Её нашли задушенной в водосточном коллекторе, но убийца до сих пор не найден.

На прошлой неделе Следственный комитет объявил, что причастность Бережного к случившимся ранее в Тюмени преступлениям не подтвердилась. В ближайшее время стороны должны были приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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