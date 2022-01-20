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Общество

«Омикрон» побил рекорд «дельты» в Москве и Петербурге

В Москве зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом

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Владимир Гердо/ТАСС
В Москве выявили 11,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце июня, когда распространялся штамм «дельта» — тогда суточный максимум в столице составил 9,1 тыс. человек. Сейчас, по словам вице-мэра Анастасии Раковой, в больницах города свободно 50% коечного фонда.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу за последние сутки.

«Выявлено случаев [в Москве] за сутки 11 557, человек выздоровело за сутки — 2307, человек умерло за сутки — 70», — говорится в сообщении.

Новый рекорд отмечен также в Санкт-Петербурге, где за минувшие сутки выявили 4,7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, 60% случаев заражения коронавирусом в стране приходится на штамм «дельта», а 40% — на «омикрон». Симптомы COVID-19 различаются в зависимости от вариаций коронавируса. «Омикрон» более заразен, от него эффективно защищают респираторы, а не обычные маски, однако при этом он обычно вызывает менее опасные симптомы, чем «дельта». Тем не менее, оба штамма могут привести к госпитализации или даже летальному исходу, утверждают ученые.

Сейчас в Москве свободна половина коечного фонда для пациентов с COVID-19, при этом доля госпитализированных не превышает 10% от общего числа заболевших. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба Анастасия Ракова.

«Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма «омикрон» в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза», — подчеркнула она.

По словам Раковой, власти города следят за развитием ситуации и готовятся к разным вариантам будущего. При этом тенденция к росту заболеваемости, судя по повышенной заразности «омикрона», сохранится в обозримой перспективе.

Путина известили о ситуации в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что городская экономика справляется с коронавирусными вызовами, несмотря на пессимистичные прогнозы.

«Много было прогнозов о том, что пандемия, экономика не справится с этими вызовами, будут серьезные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжелому, но и к 2019 году, базовому», — сказал градоначальник.

В плюс вышли торговля, инвестиции, строительство и промышленное производство. В последних двух сферах наблюдается рост на четверть и треть соответственно (23% и 28%).

«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма «омикрон»», — рассказал после встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

За два дня до этого Собянин заявил, что в Москве до 1 апреля сохраняются антиковидные меры. Продлевается домашний режим для людей из групп риска (пожилых и имеющих хронические заболевания), а также требование работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы.

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