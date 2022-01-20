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Общество

«Цель — надругательство»: что грозит участницам скандальной фотосессии у мечети

СК завел уголовное дело после публикации видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в интернете видео с полуобнаженной девушкой, фотографирующейся на фоне Московской соборной мечети. Автора видеоролика, фотографа и модель заподозрили в оскорблении чувств верующих. Виновным по этой статье грозит до трех лет заключения.

В четверг в сети распространилось видео, на котором девушка в балаклаве, нижнем белье и шубе позирует женщине-фотографу возле Московской соборной мечети. Фотосессию сняла на видео таргетолог Мария Катанова. Именно ее ролик завирусился в интернете.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по первой части 148-й статьи – «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится на сайте столичного отделения ведомства.

В СК уточнили, что установлены личность и местонахождение подозреваемой 1981 года рождения – речь идет о Катановой. «В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий», — добавили в ведомстве.

Следствие также намерено допросить остальных участниц «голой» фотосессии, их действиям тоже дадут правовую оценку.

Просто мимо проходила

Мария Катанова на своей странице в Instagram объяснила, что не имеет к фотосессии никакого отношения, а просто проходила мимо и сняла происходящее на телефон, чтобы показать, «как не надо делать».

«Я против такого PR… Я, как специалист по продвижению в соцсетях, решила создать гайд «Как не надо делать»… Девушке я сказала свое мнение — это недопустимо. И что она не получит желаемую популярность, более того, может поплатиться за это», — заверила Катанова.

Она подчеркнула, что цели оскорблять кого бы то ни было у нее не было. Девушка также принесла свои извинения тем, чьи чувства могла задеть, «несмотря на благие намерения» своего видеоролика.

Однако Telegram-канал Shot быстро уличил таргетолога во лжи. В распоряжении журналистов оказались кадры с камер наружного наблюдения. Из видеозаписи следует, что Катанова знакома с фотографом и моделью — после фотосессии все три девушки сели в один автомобиль и уехали.

После этого Мария Катанова выложила новый пост в Instagram. Она перестала называть себя случайным свидетелем и принесла «искренние извинения всем, кто видел ролик в интернете».

«Я не имела цели задеть чувства верующих. Целью было как раз наоборот предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий! Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попал в интернет с иным смыслом», — написала она.

Возможное наказание

Участницам фотосессии возле мечети может грозить реальный срок, рассказала адвокат Александра Гудименко Life.

«С точки зрения права — это уголовная ответственность с возможным реальным сроком. Они явно делали это осознанно», — сказала она.

По ее словам, девушкам грозит «штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет».

На фотосессию отреагировали в Совете муфтиев России. Необходимо обратиться к родственникам устроивших съемку женщин, ведь именно они не дали им должного воспитания, уверена руководитель пресс-службы Совета Гульнур Газиева.

«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться - это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», — сказала она РИА «Новости».

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