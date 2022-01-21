Приковать и связать. Как в России будут успокаивать авиадебоширов

Минтранс определил перечень спецсредств для сдерживания дебоширов на борту авиалайнера и порядок их использования. Проекту постановления еще предстоит пройти общественное обсуждение. Закон о применении специальных средств экипажем воздушного судна был принят в декабре. По словам некоторых бортпроводников, «пока над ним все смеются».

Когда родилась идея дать стюардам спецсредства...

Законопроект о том, что экипажу пассажирских авиалайнеров следует разрешить использовать спецсредства для сдерживания дебоширов на борту, появился минувшей осенью. Его автором стал депутат Александр Старовойтов. Он указал, что в 2017 году были приняты несколько законов, позволяющих авиакомпаниям не продавать билеты на самолет пассажирам, уже включенным в «черный список». Но парламентарий отметил, что таких мер явно недостаточно. «Куда стюардесса спрячет спецсредства против дебоширов, в юбочку свою?» Экипажам российских самолетов разрешат использовать спецсредства для усмирения агрессивных или... 07 декабря 22:51

«Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц. Такие инциденты требуют принятия незамедлительных мер по их пресечению», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Документ, в частности, предполагает право бортпроводников применять в отношении буйных пассажиров специальные средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники.

7 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, поручив кабмину утвердить перечень и правила применения средств сдерживания.

...и как ее будут реализовывать

И вот теперь Минтранс разработал порядок их использования, подготовив проект постановления правительства, передает РИА «Новости» в пятницу, 21 января. Авиакомпании жалуются, что во время полетов беспокойные пассажиры зачастую нападают на бортпроводников и других пассажиров, констатировали в ведомстве. Бортпроводникам планируют дать право использовать спецсредства против дебоширов Экипажу пассажирских авиалайнеров хотят разрешить использовать спецсредства для сдерживания дебоширов... 21 января 19:01

«Для исключения таких случаев, обеспечения безопасности полета, а также сохранения жизни и здоровья экипажа и пассажиров предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности право применять специальные средства сдерживания. В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания», — отмечается в документе.

В качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями.

В Минтрансе рассчитывают, что эта мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен, говорится в тексте. В Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор в самолете и поранился В московском аэропорту Шереметьево был задержан пассажир в состоянии алкогольного опьянения... 21 января 19:01

Правила также предусматривают, что после завершения полета члены экипажа и работники службы авиабезопасности передают нарушителя сотрудникам правоохранительных органов для снятия его с борта, а в случае наличия пострадавших командир воздушного судна сообщает в аэропорт прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

«Перед принятием проект постановления пройдет все необходимые процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Где пристегивать

Обсуждая ранее эту инициативу с «Газетой.Ru», 27-летняя бортпроводница Анастасия предугадала, что речь пойдет в том числе о наручниках. «Но возникает вопрос, где дебошира пристегивать и как с ним справиться, ведь если пассажир в состоянии агрессии увидит человека со спецсредствами в руках, он явно спокойно не отнесется. Пока, конечно, все смеются над новым законом», — рассказала стюардесса. Пассажир избил стюарда из-за маски на рейсе Москва — Новокузнецк В России полиция задержала дебошира, который устроил потасовку на борту самолета, следовавшего... 21 января 19:01

В свою очередь, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отмечал, что бортпроводникам некуда будет спрятать спецсредства. «По идее лучшим выходом было бы на каждый рейс, к примеру, от 40 человек, посадить воздушного маршала, у которого будут полномочия применять силу к пассажиру», — добавил он.

Какие инциденты случаются

В ноябре прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали пассажира в состоянии алкогольного опьянения за дебош на борту авиалайнера, прилетевшего из Стокгольма в Москву. Мужчина неадекватно себя вел во время руления: кричал, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.

О задержании еще одного дебошира стало известно в пятницу — он устроил потасовку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк. Недовольство и гнев 37-летнего пассажира вызвала просьба стюарда надеть маску, после которой мужчина начал оскорблять бортпроводников нецензурной бранью и ударил одного из них по лицу. В отношении хулигана составили три административных протокола, полиция проводит проверку.