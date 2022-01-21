Правительство переходит на удаленку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Премьер Михаил Мишустин из-за роста заболеваемости COVID-19 поручил перевести максимально возможное количество сотрудников органов власти на удаленку. Совещания будут проводиться в онлайн-формате. Решение о новом режиме работы вступает в силу с пятницы 21 ноября.

Правительство на удаленке

«Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», — сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Согласно второму поручению Мишустина, необходимо «максимально» перевести сотрудников органов власти на удаленный режим с работы. Решение также вступает в силу с 21 января.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что из-за распространения «омикрон»-штамма возможен перенос оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«Мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то, наверное, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель», — сказал Песков. Аппарат правительства массово переводят на удаленку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 21 января максимально перевести работу правительства... 21 января 18:43

Он также уточнил, что Путин, «тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает». В конце декабря 2021 года Песков говорил, что оглашение послания президента запланировано на начало 2022 года.

COVID-19 бьет рекорды

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 49 513 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд для страны за все время пандемии. В столице тоже зафиксировали максимальное количество заболевших COVID-19 — 15 987 человек за сутки. В Москве такие антирекорды выявляют второй день подряд. Накануне в городе коронавирус диагностировали у 11 557 человек.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Москве от COVID-19 умерли 72 пациента. За сутки выздоровели 2313 человек. В столице госпитализировали 1064 человека. На ИВЛ находятся 510 заразившихся. Всего за время пандемии в столице выявили 2,1 млн случаев коронавируса.

Новая волна коронавируса охватила весь мир. С 3 января фиксируется не меньше 2 миллионов случаев заражения ежедневно. Рекорд был 19 января – более 4 млн зараженных за сутки. Среди известных штаммов COVID-19 на первое место вышел наиболее заразный «омикрон».

Ограничения в столице

18 января мэр Москвы Сергей Собянин указом продлил действующие в столице ограничения из-за пандемии. Так, до 1 апреля 2022 года продолжится домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

По мнению градоначальника, эта мера «работает неплохо», снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. Мэр также призвал перевести на «дистанционку» максимальное количество работников, где это возможно. Сбер с 20 января переводит 70% сотрудников на удаленку из-за «омикрона» Сбер в связи с распространением штамма «омикрон» с 20 января переводит 70% своих сотрудников... 19 января 17:06

«Мир столкнулся с новым вызовом – новым штаммом COVID-19 «омикрон». Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня «омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «дельту», — приводятся слова градоначальника на его сайте.

Он отметил, что «омикрон» намного заразнее «дельты», но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Но на случай, если ситуация изменится к худшему, власти Москвы сохраняют «горячий резерв» свободных коронавирусных коек.

Собянин также подчеркнул, что поликлиники из-за возросшей нагрузки стали работать без выходных. При этом принимаются необходимые меры, чтобы максимально исключить пересечение здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Ждать ли локдаун

Накануне, 20 января, состоялась встреча Путина и Собянина, посвященная социально-экономическому развитию столицы. В пятницу Песков сообщил журналистам, что политики введение локдауна в Москве не обсуждали.

«Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента уточнил, что Путин и мэр «очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин информировал главу государства о том, что происходит в городе».