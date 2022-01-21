«Работа губернатора — интересная, ответственная и полезная для людей»

С момента назначения Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области прошло 100 дней. В интервью «Газете.Ru» он подвел итоги первых трех с лишним месяцев работы, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся, а также дальнейших планах благоустройства области.

— У вас разноплановый управленческий опыт. Политика на региональном и федеральном уровне воспринимается по-разному? Что из предыдущего опыта оказалось полезным для вас на посту врио?

— Полезно все — и работа на предприятиях, и федеральная государственная служба. Поэтому, когда ехал в регион, опирался на свои знания и опыт и уже понимал предстоящую работу. Был внутренне готов к тому, что врио губернатора — это ответственная, интересная, важная и полезная для людей работа. И, кроме всего прочего, она доставляет мне огромное удовольствие. Каждый день я решаю вопросы, которые влияют на ситуацию в регионе, условия жизни людей, и уже вижу результаты.

— За прошедшие 100 дней в должности какие результаты можете отметить?

— Первое — региональный бюджет. Благодаря совместной работе правительства и депутатов Ярославской областной Думы бюджет социально ориентированный. 60% расходов — это социальная сфера.

— Что это даст людям?

— Будем решать вопросы, которые не сдвигались с мертвой точки долгое время. К примеру, индексация зарплат. С января заработная плата работников бюджетной сферы (сотрудников учреждений образования и здравоохранения, специалистов МФЦ и т.д.), категории которых не установлены майскими указами Президента, повышена на 5,9%. На это в бюджете заложено 564 млн руб. Прибавку в зарплате получат 23 тысячи человек. Повышение зарплаты коснется и наших региональных пожарных в среднем на 5 тыс. руб. Это серьезное повышение, так как зарплата у них была порядка 18 тыс. руб. На это предусмотрены почти 110 млн руб.

Будут проиндексированы выплаты при рождении одновременно двух и более детей. Размер единовременной выплаты составлял 42 720 руб., а с 1 января 2022 года — 45 240 руб. на семью. На 2022 год запланировано 6,8 млн руб. из средств областного бюджета для выплаты 150 семьям. Увеличится губернаторское пособие при устройстве в семью ребенка-инвалида и при усыновлении ребенка приемным семьям. Ранее размер единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида составлял 100 000 руб., а с января 2022 года — 105 900 руб.

Более миллиарда рублей из бюджета области будет направлено поставщикам тепла и горячей воды на возмещение затрат на приобретение топлива. Таким образом мы избежим резкого повышения цен для жителей.

Впервые за долгое время направили порядка 600 млн руб. на ремонт подъездных путей к социальным учреждениям.

Второе. Транспортная реформа. С болезненностью этой истории для Ярославля столкнулся сразу, как сюда приехал. Количество транспорта, которое в июле 2021 года отправили на обслуживание населения, составляло примерно 60% от предыдущих показателей.

— Каким был ваш первый шаг по решению этой проблемы? Очевидно, требовались какие-то оперативные и решительные меры.

— Я взял ситуацию под жесткий ежедневный контроль. Здесь не хватало автобусов, водителей, ремонтной базы, и, самое главное — организации процесса. Добились увеличения количества транспорта на маршрутах — их стало на 30% больше, чем в начале ноября. Это одно из ключевых изменений. Весной будем готовить конкурс с серьезными требованиями к транспортным средствам. Они должны быть современными и комфортными.

Третье — правительство области. 17 января представил новых членов правительства — это профессионалы, большинство из Ярославской области, готовые работать в прямом, открытом диалоге с жителями.

Я взял на себя ответственность за принимаемые правительством решения, возглавил его. Теперь совмещаю должность врио губернатора и председателя Правительства. Каждый сотрудник будет отвечать по своим результатам, оценивать работу будут жители, почивать на лаврах — не получится. Это первое масштабное обновление команды. Кадровые назначения еще будут. Для меня важно, чтобы на местах работали профессионалы.

— Как в сложных ситуациях можно учесть мнения и интересы всех сторон?

— Для этого нужно общаться со всеми и принимать сбалансированные решения. Никогда не бывает так, чтобы все остались довольны, однако важно понимать в первую очередь общественный интерес и ориентироваться на него.

— Что еще предстоит сделать в регионе прежде всего?

— В первую очередь, решить кадровый вопрос. Регион испытывает серьезный кадровый голод во многих сферах. В том числе и в органах власти всех уровней. Этот вопрос мы будем решать через кадровый конкурс. Талантливые управленцы должны получить возможность работать на государственной и муниципальной службе.

— Уже понятно, когда стартует кадровый конкурс? Насколько масштабное обновление кадров планируете?

— Планируем запустить его в самое ближайшее время. Ключевая задача — не просто обновить кадровый состав на сколько-то процентов, а привлечь свежую кровь к государственному и муниципальному управлению. Это должна быть открытая история. Только в таком случае мы сможем создать конкурентную среду с ежегодной оценкой работы каждого сотрудника и получить совсем другое качество управления, причем не только в областном правительстве, но и в районах, в учреждениях. Все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в государственном управлении — это производная от того, насколько профессионально люди выполняют свою работу.

Поставил перед собой задачу создать такую систему менеджмента в областном правительстве, которая оставит сотрудникам только один вариант — быть эффективными.

— Как можете оценить региональную ситуацию в сфере ЖКХ?

— На повестке — вопросы газификации области и капитального ремонта сетей. Важно переходить от старых неэффективных форм организации работы в системе ЖКХ к современным механизмам. Отдельная история — с дорогами. Провели переговоры с федеральным Министерством транспорта и уже в этом году рассчитываем достичь первых результатов. Вообще хочу подчеркнуть, что у нас нет такого направления региональной политики, которое можно считать неважным. Мы хотим достичь прорыва по целому ряду направлений.

— Означает ли это, что региональное развитие будет происходить системно и комплексно?

— Да, именно поэтому мы с главами муниципальных образований начнем работу по созданию планов стратегического развития Ярославской области. Привлечем к этому процессу жителей, чтобы вместе принимать решения, какие конкретные действия нужно совершить, чтобы через 5 лет прийти к запланированному результату. Люди и органы власти в этой истории должны быть единым механизмом, идти к цели вместе.

— Вы много времени уделяете общению с жителями. Какой формат вам ближе — онлайн или оффлайн? Что удалось вынести из общения с людьми за прошедшие 100 дней в должности?

— Общение в онлайн формате позволяет вовлечь в дискуссию более широкий круг людей, однако ничто не заменит встречи «глаза в глаза». Поэтому нужно использовать все доступные форматы. Сейчас, например, езжу по районам — общаюсь с жителями и хочу знать про все проблемные точки каждой территории. Помимо традиционного приема мы с командой запустили инициативный прием граждан: сами приглашаем людей на встречи для решения точечных проблем.

— Еще одна из перспективных сфер развития регионов, особенно таких как ваша область. Какие цели ставите в этом направлении?

— Ярославская область способна привлекать потенциально огромный поток туристов. Ковид дал сильный прирост внутренних туристов, но исключил внешних. После пандемии необходимо сохранить первых и привлечь вторых. Для этого нужно иметь качественный сервис, хорошие гостиницы, рестораны и кафе высокого уровня. В регионе — целое созвездие туристических жемчужин: помимо Ярославля это и Ростов, и Рыбинск, и Углич, и Мышкин, и Переславль-Залесский. Здесь очень красивая природа и исторические места. Наша задача — создать для туристов качественную, привлекательную и комфортную инфраструктуру. Для этого мы привлекаем инвестиции. На улучшение туристической инфраструктуры Углича и Ростова привлекли 3 миллиарда рублей, они пойдут на ремонты зданий и дорог, переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство общественных пространств. Главное, что, создавая туристическую инфраструктуру, мы создаем благоприятные условия для местных жителей.

— Как обстоят дела в Ярославской области с темой благоустройства городской среды?

— Мы сейчас начинаем большой проект по благоустройству. Будем благоустраивать дворы и междворовые территории, создавать комфортную территорию для прогулок. Планируем делать это не только в Ярославле, а по всей области. Также хотим поработать с городским освещением. Например, Ярославский музей-заповедник практически не подсвечивается в вечернее время, хотя он очень красивый, и это обязательно следует сделать.

— В экспертном сообществе таких руководителей регионов — открытых, эффективных, мыслящих на перспективу — в последнее время называют «губернаторами новой волны». Можете ли говорить о себе в таком контексте?

— Пусть люди сами оценят меня по моим результатам, когда придет время оценивать.

— Михаил Евраев за пределами работы — какой он?

— Занимаюсь спортом: бег, горные лыжи, большой теннис, шахматы. Пешком люблю ходить, на работу в том числе.