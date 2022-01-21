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Общество

Замминистра в СИЗО. Новые подробности по делу Токарева

Суд арестовал замминистра транспорта Токарева

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Пресс-служба Хорошевского суда/РИА «Новости»
Хорошевский суд Москвы арестовал в пятницу замминистра транспорта Владимира Токарева до 18 марта. Его обвиняют в мошенничестве, ущерб от которого превысил 523 млн рублей. Сам чиновник все обвинения отрицает.

Закрытый суд

Следствие установило, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», вместе с сообщниками участвовал в хищении средств компании «в особо крупном размере». На сайте МВД РФ уточняется, что в противоправную деятельность он вовлек «ряд лиц» из числа руководства его организации, а также из ООО «Главстройинвест» и «иных аффилированных организаций».

По версии следователей, преступники действовали «по предварительному сговору с использованием служебного положения».

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе Токарева и у него дома. Они изъяли «цифровые носители информации, документацию и иные предметы, имеющие доказательственное значение». В МВД добавили, что обыски также прошли у одного из соучастников. 19 января замминистра задержали и поместили в СИЗО.

Уже на следующий день ему предъявили обвинение по 4-й части 159-й статьи Уголовного Кодекса РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Согласно УК РФ, такой проступок наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты за период до трех лет.

В пятницу рассмотрение меры пресечения Токареву в Хорошевском суде длилось около трех часов, судья объявил заседание закрытым из-за «возможности распространения сведений о здоровье Токарева», которые сторона защиты собиралась представить, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — решил судья. Из документов следует, что ущерб по делу превысил 523 млн руб.

По словам адвоката, сам Токарев не признает вину по делу о мошенничестве и намерен обжаловать свой арест.

Фиктивные договоры

Замминистра транспорта организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» со «СпецТрансСтроем», по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка [железной дороги] в Краснодарском крае», — сказал он.

Источник пояснил, что речь идет об участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Предположительно, Токарев с сообщниками перевели со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста» авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.

По словам собеседника агентства, злоумышленники при этом «создавали видимость того, что на объекте ведутся работы». А на самом деле они заключили несколько фиктивных договоров об услугах и перечислили деньги «Главстройинвеста» на счета юрлиц и ИП, которые они же сами и контролировали.

В 2016-2019 годах компания «Спецтрансстрой» заключила контракты на суммы около 100 млрд руб. на строительство Восточного полигона в рамках проекта расширения транссибирских железных дорог.

В 2019 году «Спецтрансстрой» обанкротился. Тогда компанией перестал владеть экс-замминистра строительства и ЖКХ Юрий Рейльян. В конце 2021 года он был задержан.

Владимир Токарев покинул компанию раньше — 22 ноября 2018 года он был назначен заместителем министра транспорта.

Соучастники

Еще два руководящих сотрудника «Спецтрансстроя» были также арестованы в рамках уголовного дела Владимира Токарева, сообщает ТАСС. Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П. были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного 26 марта 2020 года транспортной полицией Краснодарского края. Им вменяют хищение «денежных средств, выделенных на восстановление и содержание автомобильных дорог, расположенных в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края».

С июля 2020 года по июнь 2021 года были заведены еще пять уголовных дел. Позже все дела о мошенничестве объединили в одно производство. В октябре 2021 года они были переданы в управление на транспорте по Центральному федеральному округу МВД, после чего Шевцов и Гоглидзе были арестованы.

Личности других фигурантов дела устанавливаются.

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