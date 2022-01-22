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Общество

«Семейку Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей»

Жена экс-судьи Янгулбаева заявила, что полиция не применяла к ней насилие

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Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую, по словам супруга, накануне похитили силовики в Нижнем Новгороде, нашлась в Грозном, куда ее доставили как свидетеля по делу о мошенничестве. Как рассказала Зарема Мусаева, с ней все в порядке, насилия к ней не применяли. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что правоохранители действовали по закону, а все члены семьи Янгулбаевых «замарали руки».

«Насилия ко мне не применяли»

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал в Instagram снятое в Грозном видео с Заремой Мусаевой, которую, по словам ее мужа экс-судьи Верховного суда, накануне похитили из нижегородской квартиры. Мусаева рассказала, что полицейские купили ей лекарства от диабета, никакого насилия к ней они не применяли.

«Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли», — сообщила Мусаева.

По словам Сотаева, действия сотрудников правоохранительных органов приковали к себе внимание «желтой прессы и провокаторов только потому, что они из Чеченской Республики». Омбудсмен заверил, что «правоохранители выполнили свою работу строго в рамках закона».

«Чуть не лишила глаза»

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева в Грозном сама применила насилие в отношении полицейского. «Она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул законность задержания женщины. По его словам, действия правоохранителей были согласованы с нижегородскими коллегами. Он отметил, что до этого Янгулбаевым трижды отправляли повестку. «Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — считает глава Чечни.

Кадыров также возмутился тем, что у главы семейства до сих пор сохранился статус федерального судьи. Он уверен, что Сайди Янгулбаев «замарал судейскую репутацию» и «позорно сбежал из Грозного».

«Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его», — написал глава республики.

Он добавил, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с угрозами в его адрес, поэтому им «займутся компетентные органы». Кадыров уточнил, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях Телеграм-канала». По его мнению, у всей семьи «нет понятия чести и достоинства».

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — заключил Кадыров.

Близкий к МВД источник уточнил РБК, что чеченские полицейские прибыли в Нижний Новгород с постановлением о приводе супругов в качестве свидетелей за несколько дней до визита в квартиру Янгулбаевых.

Сына пытал лично Кадыров

Экс-судья Верховного суда Сайди Янгулбаев в пятницу рассказал изданию Znak подробности задержания его жены накануне. По его словам, к ним постучали в дверь из-за дела о мошенничестве, совершенном «в отношении неизвестно кого в 2019 году». Сначала он пустил в квартиру только одного из полицейских. Но после того, как он неуважительно отозвался о главе Чечни Рамзане Кадырове, «они залетели все».

«Матерились, орали на чеченском, на русском. Бандиты в масках. Волоком потащили мою жену. Они поняли, что меня нельзя никуда вывозить, а ее забрали. Я ее защищал, как мог, но жена мне сказала, чтобы я никуда с ними не ездил и дочь одну не оставлял. Они ее потащили, меня ударили, дочь пыталась закрыть мать — они ее толкнули в стену. Потом вытащили ее наружу, а дверь заблокировали. Потащили по лестничной клетке, ей плохо стало. Посадили ее в машину. Она инсулинозависимая, но ей не передали лекарство и укол поставить не дали», — отметил Сайди Янгулбаев.

Экс-судья также рассказал о предыдущих визитах правоохранителей. Перед Новым годом его старшего сына Абубакара задерживали в Пятигорске, провели у него дома обыск. На допросе ему якобы намекнули, «чтобы он уезжал, а то его могут арестовать».

Кроме того, Сайди Янгулбаев вспомнил, как в ноябре 2015 года, когда он еще работал судьей, в его чеченском доме провели обыск. Его второго сына, Ибрагима, тогда заподозрили в оправдании терроризма, потому что он вел оппозиционный Telegram-канал.

«Мне тогда сказали: пиши заявление о сложении полномочий судьи, иначе сына живым не увидишь. А причина то какая была? В соцсетях у него был пост насчет Кадырова… Ибрагима там (в резиденции главы Чечни – «Газета.Ru») пытали, избивали. Со слов Ибрагима, когда его, почти неживого, привезли домой, избивал его Рамзан… встал ногами на его шею», — заявил экс-судья.

По его словам, в 2017 году вся семья покинула Грозный и больше там не появлялись, но продолжает «страдать ни за что».

Полемика с Песковым

Сайди Янгулбаев также записал видеообращение к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который назвал «фантастической историей» публикации в СМИ о задержании Мусаевой. Представитель Кремля сказал, что если речь идет о похищении человека, то нужно подать заявление в полицию и ведомство начинает действовать.

«Уважаемый Дмитрий Песков, <...> (вы — «Газета.Ru») назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу Мусаеву Зарему похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился (этого — «Газета.Ru»), — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», — сказал экс-судья.

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